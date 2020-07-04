Профсоюз будет требовать отставки министра финансов Бактыгуль Жеенбаевой

В случае дальнейшего игнорирования вопроса финансирования гидрогеологических работ Горно-металлургический профсоюз Кыргызстана потребует отставки министра финансов Кыргызстана. Об этом сообщил председатель центрального комитета профсоюза Эльдар Таджибаев.

Читайте по теме Гидрогеологи Кыргызстана пять месяцев не получают зарплату

По его словам, в центральный комитет Горно-металлургического профсоюза Кыргызстана поступило очередное обращение от трудового коллектива Кыргызской комплексной гидрогеологической экспедиции по вопросу приостановки бюджетного финансирования и развития гидрогеологических работ.

Из-за отсутствия финансирования работникам не выплатили зарплату за первое полугодие 2020 года.

«Это является грубейшим нарушением их прав, тем более в период пандемии. Это практически издевательство над людьми, которые сейчас нуждаются в приобретении продуктов и медикаментов. Более того, нет возможности своевременно проводить необходимую работу в рамках государственного заказа, в том числе по проекту «Изучение участков развития опасных экзогенных геологических процессов в Кыргызской Республике» и другим проектам», — отмечает Эльдар Таджибаев.

Из-за отсутствия финансирования в экспедиции срывается план полевых работ на 2020 год.

«Минфин должен в кратчайшие сроки произвести финансирование. После обсуждения вопроса в июне перечислили 1,5 миллиона сомов. За счет них погасили задолженности только за январь 2020 года. Глава Центрального казначейства Минфина Марлен Амандыков обосновывает прекращение финансирования нехваткой средств», — рассказал Эльдар Таджибаев.

«А где средства доноров, которые получило правительство и большая часть из которых направлена на поддержку госбюджета? Если в ближайшее время вопрос финансирования Гидроэкспедиции не решат, мы будем требовать от правительства принятия самых жестких мер в отношении руководства Минфина. Поступает много обвинений в адрес финансового ведомства о невыплате зарплаты бюджетным работникам и сотрудникам правоохранительных органов», — заключил глава профсоюза.