Учителей заставляют поддержать скандальный закон Гульшат Асылбаевой

Учителей из Джалал-Абада заставляют поддержать законопроект нардепа Гульшат Асылбаевой о манипулировании информацией. Об этом в Twitter написал пользователь Эрик Абдыкалыков.

По его словам, учителей заставляют подписать петицию, что они якобы за этот документ. «Они за кого нас принимают? Считают, что люди в регионах не вникают в ситуацию?» — возмутился пользователь.

Напомним, 26 июня депутаты в режиме второго и третьего чтения одобрили резонансный документ. За проголосовали 79 членов Жогорку Кенеша. Гражданские активисты, отечественные и международные правозащитники просят Сооронбая Жээнбекова наложить вето на скандальный законопроект, угрожающий свободе слова в стране.