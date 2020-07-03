Мэрия Бишкека грозит штрафами аптекам, которые завышают цены на лекарства

«Аптеки, завышающие цены, будут наказаны», — заявила пресс-служба мэрии Бишкека.

Как отмечается, в столичном муниципалитете состоялась встреча с представителями фармацевтических компаний.

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«В причинах повышения цен разбирались фармацевты, руководитель аппарата мэрии Балбак Тулобаев, представители правоохранительных органов и ГСБЭП. Мы призвали предпринимателей не спекулировать на стоимости лекарств с высоким спросом среди горожан. Незаконное повышение цен будет наказываться согласно законодательству КР», — говорится в сообщении.

Представители фармкомпаний заметили, что ценовую политику формируют поставщики.

«Муниципалитет Бишкека в обязательном порядке отработает с поставщиками, которые забыли о морали в эпоху пандемии», — заключили в мэрии.

Напомним, ранее сообщалось, что некоторые аптеки завышают цены на медикаменты в три раза. ГСБЭП проводит лишь профиликтические беседы и не может штрафовать владельцев торговых точек.