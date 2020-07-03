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Общество

Житель Новосибирска получил шесть лет тюрьмы за убийство кыргызстанца

21-летний житель Новосибирска признан виновным в убийстве кыргызстанца, совершенном в 2015 году. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России по Новосибирской области.

По его данным, 16 февраля 2015-го россиянин, увидев незнакомого мужчину неславянской внешности, ударил его ножом не менее трех раз в область грудной клетки на почве национальной ненависти и скрылся с места происшествия. Потерпевшим оказался гражданин КР, который скончался в больнице от полученных травм.

Отмечается, что на момент убийства россиянин являлся несовершеннолетним. «В январе 2019 года в результате проведенной геномной экспертизы удалось установить личность преступника, который задержан в Москве. Свою вину в ходе следствия обвиняемый не признал», — говорится в сообщении.

Приговором суда убийце назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/158264/
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