6 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-17.00 — улица Акиева, 72, микрорайон «Восток-5», 1, 2 (подъезды 1, 2);

9.00-19.00 — улицы Абдрахманова, Мичурина, Тыныстанова, проспект Жибек Жолу, жилмассив «Алтын-Ордо» (3-я, 4-я улицы);

9.00-12.00 — микрорайон «Достук», жилмассив «Касым», отрезки улиц Лумумбы, Профсоюзной, Садыгалиева;

9.30-17.00 — жилмассив «Жениш»;

9.30-18.00 — жилмассивы «Рухий-Мурас» (улицы 1-я, 2-я, 5-я, 6-я), «Тунгуч», «Ак-Босого», улица Анкара, микрорайон «Джал», 86, 200, лицей имени Даира Асанова. 2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Дачное (улицы Ломоносова, Ленина, Северная, Береговая, Восточная), Кок-Жар (улица Эгимбаева), Лебединовка (проспект Победы, 121-189, улицы Северная, Угловая, Чуйская, Таласская, Бокомбаева), Озерное (улицы Школьная, Новая, Фрунзе, Шоссейная, Центральная, Зеленая), Берлик (улицы Школьная, 60 лет СССР, Фабричная, Молодежная), Гроздь (улицы Чуйская, Юбилейная), Заречное, Дачи;

Сокулукский РЭС

8.30-17.00 — села Восточное (улицы Дагестанская, Бугорная, Тимирязева, Манас, Акушинская, Дружбы), Джаны-Джер (улицы Маркса, Восточная);

9.00-17.00 — Шопоков (улицы Ала-Арчинская, Победы, Ново-Аларчинская, Лермонтова, Вокзальная), села Военно-Антоновка (улица Токтогула), Сокулук (улицы Советская, Калинина, Бакыт), Шалта (улицы Алмазбеков, Жусупбек, Проектируемая), Асылбаш (улицы Ноорузбая, Шопокова, Шамши);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Ак-Башат (улица Дуйшена), Крупское (улица Мира), Беловодское (улица Ленина), Александровка (улица Луговая), Сретенка (улицы 1 Мая, Центральная, Новая);

Жайылский РЭС

8.30-17.00 — Кара-Балта (улицы Маркса, 12-19, 21, Мира, 17, 19, 21, Ленина, 14, 16, 18, 20, 22, Бейшеналиевой, 12, 14, 16, 18, 40 лет Киргизии, 1-3, 7-9, Комсомольская, Пограничная, Калинина, Горького, Агрономическая, Учительская, Шопокова, Шевченко, Фрунзе, Труда, Оторбаева, Федорова, Панфилова, Громовой, Суворова, Ананьева, Молодежная), села Алексеевка (улицы Фурманова, Калинина, Первомайская, Киевская), Кызыл-Дыйкан, Сары-Булак;

Кантский РЭС

8.00-17.00 — села Алмалуу, Ичке-Суу, Н.Ичке-Суу, Уч-Эмчек, Тогуз-Булак, Горная Серафимовка, Таш-Башат, Норус;

Чуйский РЭС

9.00-17.00 — села Чуй (улица Бригадная), Ак-Бешим (школа);

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — села Орто-Арык, Чалдыбар (улица Ленина), город Каинды (улица Куйбышева).

3 Ошская область Ошская область