00:47
USD 77.11
EUR 86.61
RUB 1.09
Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 6 июля днем без осадков. Температура воздуха ожидается +29 градусов. День уменьшился до 15 часов 12 минут.

Отключение газа, света, воды

  • 9.00-17.00 — улица Акиева, 72, микрорайон «Восток-5», 1, 2 (подъезды 1, 2);
  • 9.00-19.00 — улицы Абдрахманова, Мичурина, Тыныстанова, проспект Жибек Жолу, жилмассив «Алтын-Ордо» (3-я, 4-я улицы);
  • 9.00-12.00 — микрорайон «Достук», жилмассив «Касым», отрезки улиц Лумумбы, Профсоюзной, Садыгалиева;
  • 9.30-17.00 — жилмассив «Жениш»;
  • 9.30-18.00 — жилмассивы «Рухий-Мурас» (улицы 1-я, 2-я, 5-я, 6-я), «Тунгуч», «Ак-Босого», улица Анкара, микрорайон «Джал», 86, 200, лицей имени Даира Асанова.

Перекрытые дороги

  • отрезок улицы Толстого от улицы 7 Апреля до улицы Достоевского; Подробнее
  • отрезок западной стороны улицы 7 Апреля перед пересечением с улицей Ахунбаева. Подробнее

У кого намечается той

Анарбек Калматов

Родился 6 июля 1963 года в селе Кош-Тюбе Джалал-Абадской области. Ответственный секретарь Комиссии по вопросам помилования при президенте КР.

Эмилбек Бусурманкулов

Родился 6 июля 1975 года в селе Кара-Кулжа Ошской области. Заместитель руководителя аппарата правительства, заведующий отделом организационно-инспекторской работы и регионального развития.

Памятные даты

Всемирный день поцелуя

Всемирный день поцелуя — неофициальный международный праздник, проводимый энтузиастами в более чем 60 странах мира ежегодно 6 июля.

Родиной Всемирного дня поцелуя считается Великобритания.

Вакцина против бешенства впервые испытана на человеке

из интернета
Фото из интернета. Луи Пастер

Летом 1885 года девятилетнего Йозефа Майстера укусила бешеная собака, и сельский врач одной французской деревушки посоветовал его матери обратиться к Луи Пастеру — знаменитому тогда микробиологу и химику, который занимался разработкой вакцины против бешенства.

До XIX века бешенство было неизлечимой болезнью. Его вирус поражал центральную нервную систему, и человек медленно и мучительно умирал, смерть наступала от паралича дыхательных путей.

6 июля 1885-го Йозефу Майстеру на протяжении 10 часов вводились сильные дозы сыворотки. Мальчик выжил, став первым человеком, вылеченным от бешенства.

Люди, которые меняли мир

Родилась композитор Жылдыз Малдыбаева

Родилась 6 июля 1946 года во Фрунзе в семье Абдыласа Малдыбаева. Первая в Кыргызстане женщина-композитор. Лауреат премии Ленинского комсомола Кыргызской Республики, заслуженный деятель культуры КР, профессор, член Союза композиторов СССР.

Автор балета «Аля-баба и сорок разбойников» (1975), двух симфониетт (1970, 1971), сюит, поэм для симфонического оркестра, сюит для струнного и камерного оркестра, камерно-инструментальных ансамблей, произведений для фортепиано и хора, песен, музыки к кинофильмам и других.

Внесла большой вклад в современную кыргызскую музыкальную культуру.

Выпустила в свет три грампластинки, шесть авторских книг. Сделала 112 фондовых записей в национальной телерадиокорпорации КР.

О творчестве Жылдыз Малдыбаевой опубликовано около 100 исследований и статей.

Куда сходить

  • «Галерея М» приглашает на выставку Халиды Шимовой. Подробнее

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/158248/
просмотров: 190
Версия для печати
Материалы по теме
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Популярные новости
Коронавирус и&nbsp;пневмония в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения Коронавирус и пневмония в Кыргызстане. Число больных и карта распространения
Во&nbsp;всех районах Бишкека развернуты дневные стационары Во всех районах Бишкека развернуты дневные стационары
Неделя-24. Коронавирус захватил Кыргызстан, и&nbsp;протест за&nbsp;свободу слова Неделя-24. Коронавирус захватил Кыргызстан, и протест за свободу слова
В&nbsp;Чуйской области приостанавливается движение пригородных маршруток В Чуйской области приостанавливается движение пригородных маршруток
Бизнес
MegaCom выделит больницам 50&nbsp;дыхательных аппа&shy;ратов и&nbsp;откажется от&nbsp;рекл&shy;амы MegaCom выделит больницам 50 дыхательных аппа­ратов и откажется от рекл­амы
Сканируй чеки через MegaPay и&nbsp;выиграй кв&shy;артиру на&nbsp;Иссык-Куле Сканируй чеки через MegaPay и выиграй кв­артиру на Иссык-Куле
&laquo;Бакай Банк&raquo; отказался от&nbsp;рекламы в&nbsp;пользу зарплаты медиков «Бакай Банк» отказался от рекламы в пользу зарплаты медиков
Чехол + защитное стекло в&nbsp;подарок при покупке смартфонов Huawei в&nbsp;O!Store Чехол + защитное стекло в подарок при покупке смартфонов Huawei в O!Store
6 июля, понедельник
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
5 июля, воскресенье
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 6 июля: дожди
19:00
Афиша Бишкека на неделю: выставка Халиды Шимовой и онлайн-конференция
18:30
6 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
17:36
Мэр Бишкека проинспектировал дневные стационары и пообщался с пациентами
16:27
Скончался экс-депутат Жогорку Кенеша Жалгап Казакбаев