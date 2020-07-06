В Бишкеке 6 июля днем без осадков. Температура воздуха ожидается +29 градусов. День уменьшился до 15 часов 12 минут.

Отключение газа, света, воды

9.00-17.00 — улица Акиева, 72, микрорайон «Восток-5», 1, 2 (подъезды 1, 2);

9.00-19.00 — улицы Абдрахманова, Мичурина, Тыныстанова, проспект Жибек Жолу, жилмассив «Алтын-Ордо» (3-я, 4-я улицы);

9.00-12.00 — микрорайон «Достук», жилмассив «Касым», отрезки улиц Лумумбы, Профсоюзной, Садыгалиева;

9.30-17.00 — жилмассив «Жениш»;

9.30-18.00 — жилмассивы «Рухий-Мурас» (улицы 1-я, 2-я, 5-я, 6-я), «Тунгуч», «Ак-Босого», улица Анкара, микрорайон «Джал», 86, 200, лицей имени Даира Асанова.

Перекрытые дороги

отрезок улицы Толстого от улицы 7 Апреля до улицы Достоевского; Подробнее

отрезок западной стороны улицы 7 Апреля перед пересечением с улицей Ахунбаева. Подробнее

У кого намечается той

Анарбек Калматов

Родился 6 июля 1963 года в селе Кош-Тюбе Джалал-Абадской области. Ответственный секретарь Комиссии по вопросам помилования при президенте КР.

Эмилбек Бусурманкулов

Родился 6 июля 1975 года в селе Кара-Кулжа Ошской области. Заместитель руководителя аппарата правительства, заведующий отделом организационно-инспекторской работы и регионального развития.

Памятные даты

Всемирный день поцелуя

Всемирный день поцелуя — неофициальный международный праздник, проводимый энтузиастами в более чем 60 странах мира ежегодно 6 июля.

Родиной Всемирного дня поцелуя считается Великобритания.

Вакцина против бешенства впервые испытана на человеке

Фото из интернета. Луи Пастер

Летом 1885 года девятилетнего Йозефа Майстера укусила бешеная собака, и сельский врач одной французской деревушки посоветовал его матери обратиться к Луи Пастеру — знаменитому тогда микробиологу и химику, который занимался разработкой вакцины против бешенства.

До XIX века бешенство было неизлечимой болезнью. Его вирус поражал центральную нервную систему, и человек медленно и мучительно умирал, смерть наступала от паралича дыхательных путей.

6 июля 1885-го Йозефу Майстеру на протяжении 10 часов вводились сильные дозы сыворотки. Мальчик выжил, став первым человеком, вылеченным от бешенства.

Люди, которые меняли мир

Родилась композитор Жылдыз Малдыбаева

Родилась 6 июля 1946 года во Фрунзе в семье Абдыласа Малдыбаева. Первая в Кыргызстане женщина-композитор. Лауреат премии Ленинского комсомола Кыргызской Республики, заслуженный деятель культуры КР, профессор, член Союза композиторов СССР.

Автор балета «Аля-баба и сорок разбойников» (1975), двух симфониетт (1970, 1971), сюит, поэм для симфонического оркестра, сюит для струнного и камерного оркестра, камерно-инструментальных ансамблей, произведений для фортепиано и хора, песен, музыки к кинофильмам и других.

Внесла большой вклад в современную кыргызскую музыкальную культуру.

Выпустила в свет три грампластинки, шесть авторских книг. Сделала 112 фондовых записей в национальной телерадиокорпорации КР.

О творчестве Жылдыз Малдыбаевой опубликовано около 100 исследований и статей.

Куда сходить

«Галерея М» приглашает на выставку Халиды Шимовой. Подробнее

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