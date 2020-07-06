В Бишкеке 6 июля днем без осадков. Температура воздуха ожидается +29 градусов. День уменьшился до 15 часов 12 минут.
Отключение газа, света, воды
- 9.00-17.00 — улица Акиева, 72, микрорайон «Восток-5», 1, 2 (подъезды 1, 2);
- 9.00-19.00 — улицы Абдрахманова, Мичурина, Тыныстанова, проспект Жибек Жолу, жилмассив «Алтын-Ордо» (3-я, 4-я улицы);
- 9.00-12.00 — микрорайон «Достук», жилмассив «Касым», отрезки улиц Лумумбы, Профсоюзной, Садыгалиева;
- 9.30-17.00 — жилмассив «Жениш»;
- 9.30-18.00 — жилмассивы «Рухий-Мурас» (улицы 1-я, 2-я, 5-я, 6-я), «Тунгуч», «Ак-Босого», улица Анкара, микрорайон «Джал», 86, 200, лицей имени Даира Асанова.
Перекрытые дороги
- отрезок улицы Толстого от улицы 7 Апреля до улицы Достоевского; Подробнее
- отрезок западной стороны улицы 7 Апреля перед пересечением с улицей Ахунбаева. Подробнее
У кого намечается той
Анарбек Калматов
Родился 6 июля 1963 года в селе Кош-Тюбе Джалал-Абадской области. Ответственный секретарь Комиссии по вопросам помилования при президенте КР.
Эмилбек Бусурманкулов
Родился 6 июля 1975 года в селе Кара-Кулжа Ошской области. Заместитель руководителя аппарата правительства, заведующий отделом организационно-инспекторской работы и регионального развития.
Памятные даты
Всемирный день поцелуя
Всемирный день поцелуя — неофициальный международный праздник, проводимый энтузиастами в более чем 60 странах мира ежегодно 6 июля.
Родиной Всемирного дня поцелуя считается Великобритания.
Вакцина против бешенства впервые испытана на человеке
Летом 1885 года девятилетнего Йозефа Майстера укусила бешеная собака, и сельский врач одной французской деревушки посоветовал его матери обратиться к Луи Пастеру — знаменитому тогда микробиологу и химику, который занимался разработкой вакцины против бешенства.
До XIX века бешенство было неизлечимой болезнью. Его вирус поражал центральную нервную систему, и человек медленно и мучительно умирал, смерть наступала от паралича дыхательных путей.
6 июля 1885-го Йозефу Майстеру на протяжении 10 часов вводились сильные дозы сыворотки. Мальчик выжил, став первым человеком, вылеченным от бешенства.
Люди, которые меняли мир
Родилась композитор Жылдыз Малдыбаева
Родилась 6 июля 1946 года во Фрунзе в семье Абдыласа Малдыбаева. Первая в Кыргызстане женщина-композитор. Лауреат премии Ленинского комсомола Кыргызской Республики, заслуженный деятель культуры КР, профессор, член Союза композиторов СССР.
Автор балета «Аля-баба и сорок разбойников» (1975), двух симфониетт (1970, 1971), сюит, поэм для симфонического оркестра, сюит для струнного и камерного оркестра, камерно-инструментальных ансамблей, произведений для фортепиано и хора, песен, музыки к кинофильмам и других.
Внесла большой вклад в современную кыргызскую музыкальную культуру.
Выпустила в свет три грампластинки, шесть авторских книг. Сделала 112 фондовых записей в национальной телерадиокорпорации КР.
О творчестве Жылдыз Малдыбаевой опубликовано около 100 исследований и статей.
Куда сходить
- «Галерея М» приглашает на выставку Халиды Шимовой. Подробнее
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