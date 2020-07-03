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Общество

Четыре СМИ начинают кампанию по защите свободы слова и прав граждан

Четыре медиаорганизации Кыргызстана проведут адвокационные кампании по защите свободы слова, свободы самовыражения и информационной прозрачности в государственных органах. Об этом сообщает проект «Медиа Диалог».

Kaktus Media проведет кампании, направленные на повышение осведомленности, как правительственные учреждения должны работать, чтобы предоставить гражданам правильную, своевременную и точную информацию. 24.kg сосредоточит свои действия на доступе к информации и свободе выражения мнений. Salam Media представили идею создания платформы для информационного диалога между СМИ и госорганами в Баткенской области, а в TV1KG разработали концепцию расширения блока программ для кыргызскоязычной аудитории, отвечающего их информационным потребностям.

Отметим, что проект «Медиа Диалог» финансируется Европейским союзом через «инструмент, способствующий стабильности и миру», и продлится до середины 2021 года. Он охватит период, предшествующий парламентским выборам. Цель проекта — использовать возможности СМИ для поддержки свободных от конфликтов выборов.

Планируется также сотрудничество с университетами Кыргызстана и учреждениями, предоставляющими журналистское образование, чтобы расширить их учебные планы и связать их с европейскими коллегами посредством программ обмена.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/158238/
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