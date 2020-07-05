Афиша Бишкека на неделю: выставка Халиды Шимовой и онлайн-конференция

2-25 июля. Выставка Халиды Шимовой
На персональной выставке художница представит 50 живописных широкоформатных полотен, выполненных в техниках масляной живописи и живописи на шелке (тушь, акварель, акрил). Посмотреть выставку вживую можно по предварительной записи по телефону 0550551293.
«Галерея М», 10.00-19.00.
9 июля. Онлайн-конференция «Конструирование образа басмача в кино и ИЗО СССР»
Вы узнаете, как конструировался этот одновременно демонический и притягательный образ разбойников Востока.
Вход в Zoom по ссылке (83119634018, пароль: 246370), 16.00.