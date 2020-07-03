Прогноз погоды в Кыргызстане на 4 июля: днем будет жарко

В Кыргызстане 4 июля в отдельных районах Иссык-Кульской и Нарынской областей дожди. Ветер западный, 4-9 метров в секунду.

В Бишкеке температура воздуха ночью +15, днем +29 градусов.

В Чуйской области ожидается ночью +12, днем +29 градусов.

В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях температура ночью +15, днем до +34 градусов.

В Нарынской области +5 ночью и +25 градусов днем.

В Иссык-Кульской области ночью +7, днем +25 градусов. Ветер с порывами до 15-20 м/с.

В Таласской области температура ночью +9, днем +28 градусов.