Афиша Бишкека на выходные: персональная выставка и выезд на природу

Выставки, ярмарки

4 июля. Выставка Халиды Шимовой

На персональной выставке художница представит 50 живописных широкоформатных полотен, выполненных в техниках масляной живописи и живописи на шелке (тушь, акварель, акрил). Посмотреть выставку вживую можно по предварительной записи по телефону 0550551293.

«Галерея М», 11.00-19.00.

Мастер-классы, лекции, тренинги

5 июля. Занятие по йоге в горах

В ущелье Белогорка вас ждут практика асан под пение птиц, пранаяма со свежестью горного душистого от трав и арчи воздуха. Медитация в красивом пространстве и в тиши гор способствует ясности ума и расслаблению. Регистрация по телефону 0555988769.

РЦ «Космопарк», 8.00.

Для детей

5 июля. Онлайн-лекция для детей об искусстве

На лекциях дети учатся рассуждать и об истории искусства, и о человеческой природе. Они учатся думать. На практическом занятии дети создают свои работы, пробуя самые разные техники изображения и материалы. Подробности по телефону 0555405045.

Лекцию можно посмотреть, подключившись к конференции Zoom, 14.00.