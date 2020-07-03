19:29
USD 78.79
EUR 89.01
RUB 1.12
Общество

Афиша Бишкека на выходные: персональная выставка и выезд на природу

Выставки, ярмарки

4 июля. Выставка Халиды Шимовой

На персональной выставке художница представит 50 живописных широкоформатных полотен, выполненных в техниках масляной живописи и живописи на шелке (тушь, акварель, акрил). Посмотреть выставку вживую можно по предварительной записи по телефону 0550551293.

«Галерея М», 11.00-19.00.

Мастер-классы, лекции, тренинги

5 июля. Занятие по йоге в горах

В ущелье Белогорка вас ждут практика асан под пение птиц, пранаяма со свежестью горного душистого от трав и арчи воздуха. Медитация в красивом пространстве и в тиши гор способствует ясности ума и расслаблению. Регистрация по телефону 0555988769.

РЦ «Космопарк», 8.00.

Для детей

5 июля. Онлайн-лекция для детей об искусстве

На лекциях дети учатся рассуждать и об истории искусства, и о человеческой природе. Они учатся думать. На практическом занятии дети создают свои работы, пробуя самые разные техники изображения и материалы. Подробности по телефону 0555405045.

Лекцию можно посмотреть, подключившись к конференции Zoom, 14.00.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/158202/
просмотров: 233
Версия для печати
Материалы по теме
Театру жить! Актеры ГНРТД имени Айтматова подготовили видео к закрытию сезона
Афиша Бишкека на неделю: выставка кыргызских художников
Афиша Бишкека на выходные: выставка, мастер-классы и онлайн-фотоконкурс
Афиша Бишкека на неделю: выставка, лекция и онлайн-акция
Афиша Бишкека на выходные: мастер-класс по живописи и джазовый концерт
Афиша Бишкека на неделю: интеллектуальная игра, выставки и лекция
Афиша Бишкека на выходные: мастер-классы и турпоходы
12 июня — День России. В филармонии прошел праздничный концерт
Афиша Бишкека на неделю: выставки и лекция по кыргызоведению
Афиша Бишкека на выходные: походы, выставка и цветочная ярмарка
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения заболевания Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
Мэрия Бишкека ограничила работу общественного транспорта, кафе и&nbsp;ресторанов Мэрия Бишкека ограничила работу общественного транспорта, кафе и ресторанов
У&nbsp;входа в&nbsp;Нацгоспиталь скончались два человека. Главврач прокомментировал&nbsp;ЧП У входа в Нацгоспиталь скончались два человека. Главврач прокомментировал ЧП
В&nbsp;соцсетях распространяют запись о&nbsp;четырех умерших от&nbsp;пневмонии. Правда&nbsp;ли это? В соцсетях распространяют запись о четырех умерших от пневмонии. Правда ли это?
Бизнес
&laquo;Бакай Банк&raquo; отказался от&nbsp;рекламы в&nbsp;пользу зарплаты медиков «Бакай Банк» отказался от рекламы в пользу зарплаты медиков
Чехол + защитное стекло в&nbsp;подарок при покупке смартфонов Huawei в&nbsp;O!Store Чехол + защитное стекло в подарок при покупке смартфонов Huawei в O!Store
MegaCom обеспечил кол-центр 118 бесплатной связью и&nbsp;40&nbsp;смартфонами MegaCom обеспечил кол-центр 118 бесплатной связью и 40 смартфонами
Интернет на&nbsp;селе: &laquo;оптика&raquo;&nbsp;&mdash; в&nbsp;каждый дом Интернет на селе: «оптика» — в каждый дом
3 июля, пятница
19:28
Рисунок в поддержку медиков появится на одном из корпусов Нацгоспиталя Рисунок в поддержку медиков появится на одном из корпус...
19:00
Афиша Бишкека на выходные: персональная выставка и выезд на природу
18:51
Житель города Ош временно отдал свою гостиницу под госпиталь
18:30
4 июля: где в регионах отключат свет
18:21
К экс-мэру Бишкека Албеку Ибраимову не пустили адвоката