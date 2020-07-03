Из Новосибирска в Бишкек прибыли граждане Кыргызстана

Сегодня в Бишкек прибыл борт авиакомпании «Авиатраффик» из Новосибирска, которым из России вернулись 186 граждан Кыргызстана, включая малолетних детей. Об этом сообщил департамент информации Министерства иностранных дел КР.

Список пассажиров сформирован в порядке очередности обращений граждан, поступивших в Генеральное консульство. Среди них 19 беременных, 10 детей, 57 студентов сибирских вузов, ЛОВЗ.​

​Все прибывшие в установленном порядке будут помещены под наблюдение для прохождения установленных карантинных процедур.