В Джалал-Абаде ввели ограничения из-за коронавируса

В связи с распространением коронавирусной инфекции в Джалал-Абаде вводятся ограничительные меры. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города.

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По ее данным, администрация региона ограничивает работу мест общественного питания с 8.00 до 20.00, рынков — с 6.00 до 18.00.

Вещевые рынки по субботам и воскресеньям будут закрываться на дезинфекцию. В выходные дни в городе также останавливается работа общественного транспорта.

С 3 по 18 июля запрещается собираться на пятничный намаз в мечетях, а также проводить тои и поминки.

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«До неопределенного времени запрещена деятельность парков, футбольных полей, интернет-клубов, ночных развлекательных заведений и бассейнов. Регулярно будут проводиться рейдовые мероприятия. В случае выявления нарушений будут налагаться штрафы», — отметили в муниципалитете Джалал-Абада.

По его информации, на сегодня в городе зарегистрировано более 100 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Ранее ограничения ввели также в Бишкеке и Баткене.