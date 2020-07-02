В Джалал-Абаде ввели ограничения из-за коронавируса

В связи с распространением коронавирусной инфекции в Джалал-Абаде вводятся ограничительные меры. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города.
По ее данным, администрация региона ограничивает работу мест общественного питания с 8.00 до 20.00, рынков — с 6.00 до 18.00.
Вещевые рынки по субботам и воскресеньям будут закрываться на дезинфекцию. В выходные дни в городе также останавливается работа общественного транспорта.
С 3 по 18 июля запрещается собираться на пятничный намаз в мечетях, а также проводить тои и поминки.
По его информации, на сегодня в городе зарегистрировано более 100 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Ранее ограничения ввели также в Бишкеке и Баткене.