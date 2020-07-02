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Общество

Кыргызские медики в России готовы вернуться на родину и помочь коллегам

Кыргызские медики, работающие в России, готовы вернуться на родину и помочь коллегам в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом 24.kg сообщил врач сосудистой хирургии в Санкт-Петербурге Эльзар Токтоназаров.

По его словам, в данный момент в список желающих вернуться в Кыргызстан вошли 50 врачей.

«Наши соотечественники работают в разных регионах РФ. В список вошли медики Москвы и одноименной области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Среди них врачи разного профиля, есть и те, кто сейчас работает с пациентами с COVID-19. Переговорили с посольством КР в России, если успеем уладить с документами, группу медиков отправим в Бишкек уже на следующей неделе», — рассказал Эльзар Токтоназаров.

Он добавил, что некоторые соотечественники готовы поработать на добровольной основе. «Но мы, координаторы, хотим добиться и оплаты, чтобы все было как положено», — подчеркнул Эльзар Токтоназаров.

Отметим, что в социальных сетях несколько кыргызстанцев, работающих в РФ в сфере медицины, заявили о готовности поработать в КР во время пандемии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/158113/
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