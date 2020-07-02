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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Такси в Бишкеке разрешили работу и в выходные дни

В Бишкеке такси будут работать в выходные дни. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

По ее данным, работу им разрешили при условии строгого соблюдения санитарных норм.

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Изменение в постановление «Об ограничении деятельности общественного транспорта в выходные дни» внесла вице-мэр столицы, председатель чрезвычайной противоэпидемической и противоэпизоотической комиссии (ЧППК) Татьяна Кузнецова.

В муниципалитете просят водителей не выходить на работу с симптомами простуды, ОРВИ и других заболеваний, быть в защитных масках, иметь антисептики. Салон автомобиля должен быть чистым и систематически проветриваться.

Пассажиры тоже должны соблюдать санитарные нормы, иметь при себе средства индивидуальной защиты.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/158095/
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