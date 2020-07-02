3 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-17.00 — микрорайон «Восток-5», 5, жилмассив «44 га»;

9.00-19.00 — вдоль БЧК от улицы Лермонтова до Осмонкула;

9.30-17.00 — отрезок проспекта Жибек Жолу, улиц Республиканской, Лесхозной, Ленской, Рижской, Карабалтинской, переулок Овощной;

9.30-13.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Тон, Шоокум, Кок-Жар, Конорчок);

9.30-18.00 — жилмассивы «Колмо» (улицы Дастан, Жаштык, Сейил, Мидина, Жеткинчек), «Ак-Орго» (улицы Гагарина, Ак-Чолмок, Арабаева, Кербез, Кырк-Кыз, Жаныл Мырза, Алты Бакан, Ак-Бата, Тенир-Тоо, Фрунзе, Сон-Кол, Ахунбаева), «Рухий-Мурас» (улицы 1-4-я), отрезки улиц Республиканской, Коммунарова, Боталиева, Островского, Луначарского, Абдыкадырова, Красной. 2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Озерное (улицы Фрунзе, Аульная, Новая), Байтик (дипгородок «Давос»), Арчалы, Кайырма, Байгельды, Берлик (улица Новая), Карла Маркса (улицы Гагарина, Пушкина), Кок-Жар (улица Эгимбаева), Лебединовка (жилмассив «28 га»), Кара-Жигач (улицы Фрунзе, Садовая, Пушкина, Кондучалова), Кок-Жар (улицы Достук, Кок-Жарская, Шабдана Баатыра, Конур Осмон, Эгимбаева, Уметалиева, Маликова, Карагул Акмат, Майрам, район Панорамы), Беш-Кунгей (улицы Сарбагыш, Матросова, Садовая);

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Новопавловка (улицы Заводская, Крупской, Гагарина, Строительная, Степная, Токтогула, Мира, жилмассив «Поле чудес»), Асылбаш (улица Жаны-Турмаш), Тош-Булак (улицы Советская, Булана, Береговая, Ж.Айзабекова, Токтогула, Гагарина, Четинди), Манас (улицы Зеленая, Пионерская, Совхозная, Широкая, Северная, Тупиковая, Переулочная, Проектируемая, Комсомольская, Гагарина, Заводская, Западная, Средняя, Новая, Южная), Джал (улица Сатке);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Ак-Башат (улица Комсомольская), Крупское (улица Московская), Садовое (улица Луговая), Беловодское (улицы Ленина, 96, Фрунзе);

Жайылский РЭС