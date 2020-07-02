Театру жить! Актеры ГНРТД имени Айтматова подготовили видео к закрытию сезона

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова объявил о закрытии 85-го, юбилейного сезона. Об этом сообщили в ГНРТД.

По их данным, актеры приготовили зрителям сюрприз.

Художественный руководитель Акимбек Текешов в своем обращении, которое также можно посмотреть в Instagram, подвел итоги юбилейного сезона, поделился надеждами и планами на следующий год и поблагодарил зрителей за поддержку и активное участие в жизни театра, несмотря на непростую для всех ситуацию в стране и мире.

Ранее актеры Государственного национального русского театра драмы имени Чингиза Айтматова сняли свой клип на песню Uno, dos, quatro группы Little Big.