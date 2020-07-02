19:10
USD 78.69
EUR 88.40
RUB 1.12
Общество

В Западной Монголии зафиксирована вспышка бубонной чумы

В Западной Монголии зафиксирована вспышка бубонной чумы. Национальный центр изучения зоонозных инфекций объявил в регионе карантин. Об этом сообщает CentralAsia.

Он начал действовать в стране с 29 июня и продлится неопределенное время.

Согласно Национальному центру зоонозов (НЦЗ), 27-летняя жительница сомона Цэцэг в аймаке Ховд доставлена в больницу в воскресенье после того, как съела мясо сурка. Молодая женщина находится на лечении и в критическом состоянии. Похоже, что она была в прямом контакте с более чем 60 человек и косвенно с более чем 400 человек.

«Бубонная чума — это бактериальное заболевание, которое передается блохами, живущими на диких грызунах, таких как сурки. По данным Всемирной организации здравоохранения, эта болезнь может убить взрослого менее чем за 24 часа, если вовремя не лечить», — напомнили в издании.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/158067/
просмотров: 449
Версия для печати
Материалы по теме
Новый мини-датчик сможет рассказать о состоянии здоровья по поту
Об утверждении Соглашения между правительствами Кыргызстана и Монголии
Ратифицировано соглашение между правительствами Кыргызстана и Монголии
Ученый показал, как стремительно распространяются микробы
Онлайн-консультацию можно получить в Наццентре охраны материнства и детства
«Узнай свое давление!» В Бишкеке пройдет акция ко Всемирному дню сердца
Об утверждении Порядка организации и осуществления услуг гемодиализа
Посольство Монголии открылось в Кыргызстане
Кыргызстан заинтересован в монгольском опыте расширения железнодорожных путей
Ряд документов подписали президенты Кыргызстана и Монголии
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения заболевания Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
Мэрия Бишкека ограничила работу общественного транспорта, кафе и&nbsp;ресторанов Мэрия Бишкека ограничила работу общественного транспорта, кафе и ресторанов
У&nbsp;входа в&nbsp;Нацгоспиталь скончались два человека. Главврач прокомментировал&nbsp;ЧП У входа в Нацгоспиталь скончались два человека. Главврач прокомментировал ЧП
В&nbsp;Бишкеке с&nbsp;завтрашнего дня будут проводить дезинфекцию улиц В Бишкеке с завтрашнего дня будут проводить дезинфекцию улиц
Бизнес
&laquo;Биримдик&raquo;: Индира Садыкова не&nbsp;имеет отношения к&nbsp;политсовету партии «Биримдик»: Индира Садыкова не имеет отношения к политсовету партии
В&nbsp;Кыргызстане развернуты кол-центры по&nbsp;противодействию распространению COVID-19 В Кыргызстане развернуты кол-центры по противодействию распространению COVID-19
Закон о&nbsp;запрете добычи урана мешает рекультивации хвостохранилищ Закон о запрете добычи урана мешает рекультивации хвостохранилищ
СКИДКА 20&nbsp;процентов на&nbsp;аксессуары в&nbsp;честь открытия нового O!Store в&nbsp;Бишкеке СКИДКА 20 процентов на аксессуары в честь открытия нового O!Store в Бишкеке
2 июля, четверг
19:04
Кыргызские медики в России готовы вернуться на родину и помочь коллегам Кыргызские медики в России готовы вернуться на родину и...
18:49
В Джалал-Абаде ввели ограничения из-за коронавируса
18:47
В Западной Монголии зафиксирована вспышка бубонной чумы
18:30
3 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:04
Медики из Нарына добровольно направились в Бишкек для оказания помощи