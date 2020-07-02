В Западной Монголии зафиксирована вспышка бубонной чумы. Национальный центр изучения зоонозных инфекций объявил в регионе карантин. Об этом сообщает CentralAsia.

Он начал действовать в стране с 29 июня и продлится неопределенное время.

Согласно Национальному центру зоонозов (НЦЗ), 27-летняя жительница сомона Цэцэг в аймаке Ховд доставлена в больницу в воскресенье после того, как съела мясо сурка. Молодая женщина находится на лечении и в критическом состоянии. Похоже, что она была в прямом контакте с более чем 60 человек и косвенно с более чем 400 человек.

«Бубонная чума — это бактериальное заболевание, которое передается блохами, живущими на диких грызунах, таких как сурки. По данным Всемирной организации здравоохранения, эта болезнь может убить взрослого менее чем за 24 часа, если вовремя не лечить», — напомнили в издании.

