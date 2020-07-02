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Общество

В ВОЗ рассказали о штамме свиного гриппа, обнаруженном учеными КНР

Обнаруженный китайскими учеными штамм свиного гриппа не является новым. Об этом сообщил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан в ходе брифинга.

«Важно успокоить людей, сказать, что это не новый вирус. Это вирус, который находится под надзором. Мы наблюдаем за ним», — подчеркнул он.

По словам директора программы, представители ВОЗ постоянно наблюдают за этой разновидностью свиного гриппа c 2011 года.

Отметим, что ранее ученые в Китае заявили о новом штамме свиного гриппа G4, который потенциально способен вызвать пандемию.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/158064/
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