В ВОЗ рассказали о штамме свиного гриппа, обнаруженном учеными КНР

Обнаруженный китайскими учеными штамм свиного гриппа не является новым. Об этом сообщил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан в ходе брифинга.

«Важно успокоить людей, сказать, что это не новый вирус. Это вирус, который находится под надзором. Мы наблюдаем за ним», — подчеркнул он.

По словам директора программы, представители ВОЗ постоянно наблюдают за этой разновидностью свиного гриппа c 2011 года.

Отметим, что ранее ученые в Китае заявили о новом штамме свиного гриппа G4, который потенциально способен вызвать пандемию.