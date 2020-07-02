Адвокат Азимжана Аскарова готовит еще одно заявление в Комитет ООН

Адвокат пожизненно осужденного правозащитника Азимжана Аскарова Валерьян Вахитов готовит еще одно заявление в Комитет ООН по правам человека. Об этом он сообщил 24.kg.

По его словам, решение Верховного суда — не отправлять дело Аскарова на пересмотр по новым обстоятельствам не может считаться правомерным хотя бы потому, что его подзащитному не дали возможности выступить в суде. «То есть его лишили права на спреведливое правосудие. Поэтому мы решили обратиться в комитет ООН», — пояснил Валерьян Вахитов.

13 мая Верховный суд отказал в удовлетворении жалобы адвокатов Азимжана Аскарова отправить дело на рассмотрение по вновь открывшимся обстоятельствам.

2 декабря 2019-го Верховный суд декриминализировал ряд эпизодов и смягчил по некоторым статьям наказание правозащитнику. Однако основная статья обвинения «Соучастие в убийстве» УК КР, по которой он получил пожизненный срок, осталась.

Азимжана Аскарова обвинили в разжигании межнациональной розни и убийстве милиционера во время июньских событий на юге республики в 2010 году.