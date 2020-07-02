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Общество

Когда снимут ограничения на визы в США, рассказал представитель Госдепа

Заместитель помощника государственного секретаря по делам Центральной Азии в бюро Государственного департамента США по делам Южной и Центральной Азии Джонатан Хеник рассказал, когда могут быть сняты ограничения на визы для граждан Кыргызстана.

По его словам, с тех пор, как власти США приняли решение о введении ограничений на выдачу разрешительных документов гражданам КР, правительства обеих стран начали тесно работать над тем, чтобы ускорить решение вопроса. «Мы сотрудничаем в нескольких направлениях, в частности и по вопросам безопасности. Если это сотрудничество будет продолжаться также продуктивно, то мы пересмотрим статус Кыргызстана в списке государств, на граждан которых распространены ограничения на въезд в США», — отметил Джонатан Хеник.

Он также добавил, что рассматривается возможность подписания стратегического соглашения с Кыргызстаном. «Мы не планируем какое-то военное соглашение, но мы собираемся подписать стратегический договор с Кыргызстаном о предоставлении помощи этой стране», — сказал Джонатан Хеник.

За период борьбы с коронавирусом все страны Центральной Азии получили $24 миллиона на проведение тестов по выявлению COVID-19.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/158012/
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