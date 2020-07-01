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Общество

В Минздраве опровергают, что врачам урезали зарплату и не дают больничный

В Минздраве опровергают сообщение о том, что медицинским работникам урезали зарплату и не разрешают выйти на больничный. В ведомстве 24.kg прокомментировали жалобы медиков в социальных сетях.

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«Если врач заболеет, он, как и любой гражданин, может открыть больничный лист. В части урезания зарплаты мы опровергаем эту информацию, она не соответствует действительности», — проинформировали в Минздраве.

Напомним, что ранее в соцсети Instagram опубликовали сообщение врача-реаниматолога. Он рассказал, что медикам на 2-3 тысячи сомов урезали зарплату и не разрешают выходить на больничный.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/157989/
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