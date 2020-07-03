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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 3 июля ясно. Температура воздуха ожидается +28 градусов. День уменьшился до 15 часов 15 минут.

Отключение газа, света, воды

  • 9.00-17.00 — микрорайон «Восток-5», 5, жилмассив «44 га»;
  • 9.00-19.00 — вдоль БЧК от улицы Лермонтова до Осмонкула;
  • 9.30-17.00 — отрезок проспекта Жибек Жолу, улиц Республиканской, Лесхозной, Ленской, Рижской, Карабалтинской, переулок Овощной;
  • 9.30-13.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Тон, Шоокум, Кок-Жар, Конорчок);
  • 9.30-18.00 — жилмассивы «Колмо» (улицы Дастан, Жаштык, Сейил, Мидина, Жеткинчек), «Ак-Орго» (улицы Гагарина, Ак-Чолмок, Арабаева, Кербез, Кырк-Кыз, Жаныл Мырза, Алты Бакан, Ак-Бата, Тенир-Тоо, Фрунзе, Сон-Кол, Ахунбаева), «Рухий-Мурас» (улицы 1-4-я), отрезки улиц Республиканской, Коммунарова, Боталиева, Островского, Луначарского, Абдыкадырова, Красной.

У кого намечается той

Сталбек Куренкеев

Родился 3 июля 1974 года во Фрунзе. Начальник Главного штаба МВД КР.

Мирлан Абдыкалыков

Родился 3 июля 1982 года. Актер, режиссер.

Памятные даты

День работников Госавтоинспекции Кыргызстана (ГУОБДД)

3 июля 1936 года в СССР создана Государственная автомобильная инспекция. Ее основными задачами стали борьба с авариями на дорогах, контроль за подготовкой водителей, разработка технических норм эксплуатации автотранспорта, его качественный и количественный учет.

В Правилах дорожного движения 1936-го говорилось: «Все уличное движение обязано придерживаться следующего порядка: пешеходы уступают дорогу ручной повозке, повозка — извозчику, извозчик — автомашине, а автомашина общего назначения — всем машинам специального назначения и автобусу».

Инаугурация первой женщины-президента в Центральной Азии Розы Отунбаевой

из интернета
Фото из интернета. Инаугурация Розы Отунбаевой

Инаугурация первой женщины-президента в Центральной Азии Розы Отунбаевой состоялась 3 июля 2010 года. Она избрана главой государства на референдуме 27 июня. Церемония инаугурации прошла в здании Национальной филармонии в Бишкеке.

Глава ЦИК Акылбек Сариев озвучил официальные итоги референдума, на котором более 90 процентов кыргызстанцев поддержали новую редакцию Конституции КР и избрание Розы Отунбаевой президентом переходного периода. После этого глава государства получила из рук Акылбека Сариева удостоверение президента, нагрудный знак и президентский штандарт и принесла присягу народу Кыргызстана.

Состоялось открытие подстанции 500 киловольт «Датка»

из интернета
Фото из интернета

3 июля 2013 года выше села Акман Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области с участием президента Алмазбека Атамбаева состоялось открытие подстанции 500 киловольт «Датка».

Стоимость проекта — $208 миллионов. В его рамках построены линии электропередачи 220 киловольт протяженностью 248,6 километра.

Куда сходить

  • «Галерея М» приглашает на выставку Халиды Шимовой. Подробнее
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/157979/
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