Кыргызстан впервые примет участие в международном проекте «Во весь голос». Об этом сообщили в Российском центре науки и культуры в Бишкеке.

Международный музыкальный телевизионный конкурс «Во весь голос» и Российский центр науки и культуры в Бишкеке приглашают всех талантливых вокалистов в возрасте от 12 до 17 лет включительно принять участие в кастинге для команды КР.

Конкурс проводят при поддержке Фонда президентских грантов @pgrants_ru и Россотрудничества.

Заявку на участие можно прислать до 31 июля. Что нужно сделать, чтобы принять участие в конкурсе:

— записать видео с исполнением любимой песни как на русском, так и на кыргызском языке;

— выложить видео в своем аккаунте в соцсетях, указав в комментарии #вовесьголос2020, #ФондПрезидентскихГрантов. Аккаунт участника должен быть открытым;

— быть подписанным на аккаунт @vovesgolos.tv в Instagram;⠀

— заполнить анкету на сайте: vovesgolos.tv.

Уточняется, что победитель конкурса попадет в состав команды Кыргызстана и выступит на международном конкурсе «Во весь голос» на телеканале «МИР 24».