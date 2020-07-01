2 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Востокэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-19.00 — улица Карадарьинская (от улицы Скрябина до улицы Ахунбаева);

9.00-17.00 — улица Киевская, 224;

9.30-17.00 — улицы Московская, Ибраимова, Токтогула, микрорайон «Восток-5», 6;

9.30-18.00 — жилмассивы «Рухий-Мурас» (улицы 1-я, 2-я, 5-я, 6-я), «Колмо» (улицы Сейил, Дастан), «Арча-Бешик» (улицы Бердиева, Шералиева, Термечикова), «Мурас-Ордо», «Ала-Тоо» (улица Ала-Тоо), отрезки улиц Лумумбы, Абаканской. 2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Озерное (улицы Фрунзе, Аульная), Лебединовка (проспект Победы, 121-189), Кок-Жар (улицы Сыргакова, Бишкекская, 31а, Арпачиева, 18, 20), Байтик, Арчалы, Каирма, Байгельды, Васильевка (улицы Комсомольская, Фрунзенская, Октябрьская), Лесхоз, Берлик (улицы Токтогула, Новая, Молодежная, Парковая);

Сокулукский РЭС

8.30-17.00 — село Военно-Антоновка (улицы Крупской, Пионерская, Фрунзе, Комсомольская, кварталы «А», «Г», «В»);

9.00-17.00 — Шопоков (улицы Ала-Арчинская, Победы, Ново-Аларчинская, Лермонтова), село Сокулук (улицы Ленина, Белинского, Новая, Индустриальная);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Сретенка (кошара), имени Крупской (улицы Мира, Садовая), Садовое (улица Украинская), Беловодское (улицы Шевченко, Ленина, Гагарина, Степаненко, Фрунзе, Ветлечебница, Ленина, 108);

Жайылский РЭС

8.30-17.00 — Кара-Балта (улицы 40 лет Киргизии, 4-6, 10-26, 39-41, 45-47, Гвардейская, Жданова, 31-42, Свердлова, 33-51, Рабочая, 1-5, Целинная, 29, 31, 33, Кожомбердиева, 19-37 — нечетные номера, Маркса, 1, 3, 5, 7, 9, 11, Мира, 2, 4, 6, 8, 10, Коммунистическая, 5-23 — нечетные номера), села Калининское (улицы Береговая, Бакыт, Тимирязева), Новониколаевка (улицы Энгельса, Московская, Западная, Свердлова, Октябрьская, Макаренко, Комсомольская), Сары-Булак;

Кантский РЭС

8.00-17.00 — села Новопокровка (улица Линейная), Киргшелк (улица Джержинского), Джер-Казар;

Чуйский РЭС

9.00-17.00 — села Чуй (улица Бригадная), Заказник;

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — села Панфиловское (улицы Октябрьская, Центральная), Чалдыбар (улицы Калинина, Восточная).

3 Иссык-Кульская область Иссык-Кульская область