Сотрудникам МТУ дали полномочия штрафовать за нарушение санитарных норм

Теперь сотрудники муниципальных территориальных управлений смогут штрафовать предпринимателей за нарушение санитарных норм. Об этом сообщает мэрия Бишкека.

По ее данным, соответствующее распоряжение подписал временно исполняющий обязанности мэра Алмаз Бакетаев. «МТУ уполномочены на составление протоколов, наложение взысканий по статье 293 «Нарушение порядка выполнения решения, предписания, распоряжения или требования уполномоченного органа» Кодекса о нарушениях», — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее привлечь к ответственности нарушителей санитарных норм могли только специалисты санитарно-экологической инспекции столичного муниципалитета и районных акимиатов.

Санитарные рейды продолжаются по всему городу.