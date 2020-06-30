1 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-18.00 — отрезки улиц Усенбаева, Линейной, Боконбаева, Байтика Баатыра;

9.00-17.00 — микрорайон «Восток-5», 6, бульвар Молодой Гвардии, 41;

9.30-17.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Шабдана Баатыра, Арстанбап, Сайма-Таш);

9.30-18.00 — жилмассивы «Рухий-Мурас» (3-я, 4-я улицы), «Арча-Бешик» (улицы Ак-Тан, Эр-Тайлак, Камбар-Ата), «44 га», улица Ибраимова, 146, 146а, отрезки улиц Абаканской, Пушкина, Абдрахманова, отрезки улиц Тоголока Молдо, Исанова, Тюменской, Профессора Зимы, Осипенко, жилмассив «Колмо» (улицы Сейил, Дастан). 2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Лебединовка (проспект Победы, 121-189), Берлик (улицы Почтовая, Школьная, Парковая, Молодежная, 60 лет СССР, Фабричная), Кок-Жар (улицы Сыргакова, Бишкекская, 31а, Арпачиева, 18, 20), Озерное (улицы Фрунзе, Аульская), Таш-Добо (улицы Бигельдинова, Школьная, Октябрьская, Средняя, Больничная, Киргизская);

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — село Военно-Антоновка (улицы Крупской, Южная, Ленина, Комсомольская);

9.00-17.00 — села Шалта (улицы Осмона, Шопокова, Шабданаалы, Ленина, Жусупбека Боромбаева, Комсомольская, Иманалы, Проектируемая, Алмазбекова), Нижне-Чуйское (улицы Восточная, Чуйская, Зеленая);

9.00-18.00 — Шопоков (улицы Геология, Полевая, Топографическая, Геологическая, Железнодорожная, Вокзальная, Южная), села Южное (улицы Комарова, Гагарина, Юбилейная, Вишневая), Сокулук (улицы Кирова, Жаштык, 8 Марта, Южная, Вишневая, Речная, Луговая, Железнодорожная);

Московский РЭС

8.00-13.00 — село Сретенка (улицы Центральная, Культстан);

9.00-17.00 — село Крупское (улицы Труда, Заводская);

9.00-18.00 — село Беловодское (улицы Ленина, 98, 106, Фучика);

Жайылский РЭС

8.30-17.00 — Кара-Балта (улица 40 лет Киргизии, 19-24), села Петропавловка, Новониколаевка;

Кантский РЭС

9.00-18.00 — села Киргшелк (улицы Герцена, Дзержинского), Новопокровка (улица Атая), Дружба, Джерказар;

Чуйский РЭС