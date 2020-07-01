00:39
USD 75.99
EUR 85.25
RUB 1.08
Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 1 июля облачно, но без осадков. Температура воздуха ожидается +30 градусов. День уменьшился до 15 часов 17 минут.

Отключение газа, света, воды

  • 9.00-18.00 — отрезки улиц Усенбаева, Линейной, Боконбаева, Байтика Баатыра;
  • 9.00-17.00 — микрорайон «Восток-5», 6, бульвар Молодой Гвардии, 41;
  • 9.30-17.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Шабдана Баатыра, Арстанбап, Сайма-Таш);
  • 9.30-18.00 — жилмассивы «Рухий-Мурас» (3-я, 4-я улицы), «Арча-Бешик» (улицы Ак-Тан, Эр-Тайлак, Камбар-Ата), «44 га», улица Ибраимова, 146, 146а, отрезки улиц Абаканской, Пушкина, Абдрахманова, отрезки улиц Тоголока Молдо, Исанова, Тюменской, Профессора Зимы, Осипенко, жилмассив «Колмо» (улицы Сейил, Дастан).

У кого намечается той

Суйунбек Омурзаков

Родился 1 июля 1968 года в селе Лай-Талаа Ошской области. Первый заместитель министра внутренних дел КР.

Тамирлан Козубаев

Родился 1 июля 1994 года. Член национальной сборной КР по футболу (защитник).

Мустафа Юсупов

Родился 1 июля 1995 года. Член национальной сборной КР по футболу (защитник).

Памятные даты

День работника спасательной службы Кыргызской Республики

пресс-службы МЧС
Фото пресс-службы МЧС. Спасатели приступили к разбору завалов на месте крушения «Боинга-747», 2017 год

Сегодняшняя дата  это также день учреждения Министерства чрезвычайных ситуаций.

Целями деятельности ведомства являются выработка и реализация единой государственной политики в области гражданской защиты, пожарной, радиационной безопасности, безопасности людей на водных объектах и гидрометеорологии.

День налогового работника Кыргызской Республики

из интернета
Фото из интернета. Знак символики Налоговой службы изображается на форменной одежде сотрудников

Налоговая служба республики как самостоятельное ведомство создана в 1990 году постановлением правительства Кыргызской Республики, что стало отправной точкой отсчета в истории налоговой службы нашей страны. До этого ее функции выполняли финансовые органы, на которые в настоящее время возложены вопросы планирования и исполнения бюджета.

Сейчас система Государственной налоговой службы КР состоит из центрального аппарата и 60 территориальных налоговых управлений по всей республике, где трудятся более 2,5 тысячи высококвалифицированных сотрудников.

Заложен город Каракол

Город заложен 1 июля 1869 года как военно-административный центр на караванной дороге из Чуйской долины в Кашгарию штабс-капитаном бароном Каульбарсом, которому дано задание выбрать удобное место для нового города.

Основан как Караколь. 23 марта 1889-го по повелению царя Александра III город Караколь переименован в Пржевальск. Несколько раз переименовывался. В 1992 году, после обретения страной независимости, Пржевальск опять переименован в Каракол.

Люди, которые меняли мир

Родилась государственный деятель Батыш Салиева

из интернета
Фото из интернета. Батыш Салиева

Родилась 1 июля 1922 года в селе Талды-Суу Тюпского района Иссык-Кульской области.

Дважды избиралась депутатом Верховного Совета СССР, возглавляла комиссию по здравоохранению и социальному обеспечению Совета национальностей Верховного Совета СССР, 25 лет являлась депутатом Верховного Совета Киргизской ССР, была почетным членом Совета ветеранов профсоюзного движения Центральной Азии.

Умерла 6 августа 2015-го.

Умер художник Турсунбек Койчиев

из интернета
Фото из интернета. Турсунбек Койчиев
В 75 лет после продолжительной болезни 1 июля 2016 года скончался член Союза художников Кыргызстана Турсунбек Койчиев.

Родился 14 октября 1941-го в селе Сары-Букал Чуйской области. Его работы находятся в частных коллекциях во Франции, США, Китае, Турции, России и Казахстане.

За большие заслуги в развитии национального изобразительного искусства в 1993 году Турсунбеку Койчиеву присвоили звание заслуженного деятеля культуры КР, а в 2007-м он получил звание народного художника.

Куда сходить

  • «Галерея М» приглашает на выставку кыргызских художников.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/157826/
просмотров: 154
Версия для печати
Материалы по теме
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения заболевания Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
В&nbsp;Бишкеке с&nbsp;завтрашнего дня будут проводить дезинфекцию улиц В Бишкеке с завтрашнего дня будут проводить дезинфекцию улиц
В&nbsp;соцсетях распространяют запись о&nbsp;четырех умерших от&nbsp;пневмонии. Правда&nbsp;ли это? В соцсетях распространяют запись о четырех умерших от пневмонии. Правда ли это?
Эксперт: Если&nbsp;бы Олега Запольского приняли на&nbsp;сутки раньше, он&nbsp;бы остался жив Эксперт: Если бы Олега Запольского приняли на сутки раньше, он бы остался жив
Бизнес
Кыргызско-Германский институт прикладной информатики приглашает абитуриентов Кыргызско-Германский институт прикладной информатики приглашает абитуриентов
MegaCom обеспечил обсервации стационарными телефонами с&nbsp;бесплатной связью MegaCom обеспечил обсервации стационарными телефонами с бесплатной связью
Револьверная карта &laquo;Бакай Банка&raquo;&nbsp;&mdash; кредиты за&nbsp;десять секунд в&nbsp;течение двух лет Револьверная карта «Бакай Банка» — кредиты за десять секунд в течение двух лет
&laquo;Бакай Банк&raquo; для предпринимателей: аккредитивы и&nbsp;банковские гарантии «Бакай Банк» для предпринимателей: аккредитивы и банковские гарантии
1 июля, среда
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
30 июня, вторник
23:45
Солнечные затмения на Марсе. NASA показало, как они выглядят
22:42
Сотрудникам МТУ дали полномочия штрафовать за нарушение санитарных норм
22:06
В Кыргызстане началась вторая национальная инвентаризация лесов
21:47
Опасно для жизни. В 12-м микрорайоне Бишкека люди вынуждены выходить на дорогу
21:15
Наезд на велосипедистов: погибшими оказались двое членов Федерации триатлона