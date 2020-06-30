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Общество

Прогноз погоды в Кыргызстане на 1 июля: местами дожди

В Кыргызстане 1 июля днем осадки ожидаются только в Нарынской и Иссык-Кульской областях. Ветер западный, 4-9 метров в секунду.

В Бишкеке температура воздуха ночью +10, днем +30 градусов.

В Чуйской области ожидается ночью +10, днем +31 градус.

В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях температура ночью +13, днем до +32 градусов.

В Нарынской области +5 ночью и +22 градуса днем.

В Иссык-Кульской области ночью +8, днем +25 градусов. Ветер с порывами до 15-20 м/с.

В Таласской области температура ночью +9, днем +29 градусов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/157823/
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