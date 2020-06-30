Семье Азимжана Аскарова не возвращают дом, хотя есть все законные основания

Супруга пожизненно осужденного правозащитника Азимжана Аскарова Хадича Аскарова не может вернуть свой дом, хотя имеет все законные основания. Об этом 24.kg сообщил адвокат Валерьян Вахитов.

По его словам, ущерб в размере 175 тысяч сомов пострадавшей стороне семья Аскаровых выплатила. Однако арест с дома не снят до сих пор и женщина вынуждена ютиться по соседям и родственникам.

Валерьян Вахитов направил жалобу в Комитет ООН по правам человека, пояснив, что суд поступил незаконно. Жилье не может быть предметом ареста. Конфисковать его тоже не могут, поскольку не отдано в залог, не является предметом преступления и не использовалось для совершения какого-либо противоправного деяния.

13 мая Верховный суд поставил точку в деле Азимжана Аскарова, отказав в удовлетворении жалобы адвокатов отправить дело на рассмотрение по вновь открывшимся обстоятельствам.

2 декабря 2019 года Верховный суд декриминализировал ряд эпизодов и смягчил по некоторым статьям наказание правозащитнику. Однако основная статья обвинения «Соучастие в убийстве» УК КР, по которой он получил пожизненный срок, осталась.

Азимжана Аскарова обвинили в разжигании межнациональной розни и убийстве милиционера во время июньских событий на юге республики в 2010-м.

Отметим, что 12 июня Административный суд Бишкека оставил без рассмотрения иск правозащитника к правительству.