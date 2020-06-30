22:33
USD 75.99
EUR 85.25
RUB 1.08
Общество

Семье Азимжана Аскарова не возвращают дом, хотя есть все законные основания

Супруга пожизненно осужденного правозащитника Азимжана Аскарова Хадича Аскарова не может вернуть свой дом, хотя имеет все законные основания. Об этом 24.kg сообщил адвокат Валерьян Вахитов. 

По его словам, ущерб в размере 175 тысяч сомов пострадавшей стороне семья Аскаровых выплатила. Однако арест с дома не снят до сих пор и женщина вынуждена ютиться по соседям и родственникам.

Валерьян Вахитов направил жалобу в Комитет ООН по правам человека, пояснив, что суд поступил незаконно. Жилье не может быть предметом ареста. Конфисковать его тоже не могут, поскольку не отдано в залог, не является предметом преступления и не использовалось для совершения какого-либо противоправного деяния.

13 мая Верховный суд поставил точку в деле Азимжана Аскарова, отказав в удовлетворении жалобы адвокатов отправить дело на рассмотрение по вновь открывшимся обстоятельствам. 

2 декабря 2019 года Верховный суд декриминализировал ряд эпизодов и смягчил по некоторым статьям наказание правозащитнику. Однако основная статья обвинения «Соучастие в убийстве» УК КР, по которой он получил пожизненный срок, осталась.

Азимжана Аскарова обвинили в разжигании межнациональной розни и убийстве милиционера во время июньских событий на юге республики в 2010-м.

Отметим, что 12 июня Административный суд Бишкека оставил без рассмотрения иск правозащитника к правительству. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/157811/
просмотров: 737
Версия для печати
Материалы по теме
Пострадавшей стороне по делу Азимжана Аскарова возместили моральный вред
Суд отказал в рассмотрении иска Азимжана Аскарова к правительству
Адвокат объяснил, что требует от правительства правозащитник Азимжан Аскаров
Иск Азимжана Аскарова к правительству рассмотрит Первомайский районный суд
CPJ осудил решение Верховного суда Кыргызстана по делу Азимжана Аскарова
Адвокат Азимжана Аскарова обратится в Комитет ООН по защите прав человека
Дело Азимжана Аскарова пересматривать не будут
Amnesty International начала акцию по освобождению Азимжана Аскарова
Стала известна дата суда по пересмотру уголовного дела Азимжана Аскарова
HRW призывает освободить Азимжана Аскарова на фоне ситуации с коронавирусом
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения заболевания Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
Введут&nbsp;ли в&nbsp;Кыргызстане режим ЧП? Ответ Минздрава Введут ли в Кыргызстане режим ЧП? Ответ Минздрава
В&nbsp;Бишкеке с&nbsp;завтрашнего дня будут проводить дезинфекцию улиц В Бишкеке с завтрашнего дня будут проводить дезинфекцию улиц
В&nbsp;соцсетях распространяют запись о&nbsp;четырех умерших от&nbsp;пневмонии. Правда&nbsp;ли это? В соцсетях распространяют запись о четырех умерших от пневмонии. Правда ли это?
Бизнес
Кыргызско-Германский институт прикладной информатики приглашает абитуриентов Кыргызско-Германский институт прикладной информатики приглашает абитуриентов
MegaCom обеспечил обсервации стационарными телефонами с&nbsp;бесплатной связью MegaCom обеспечил обсервации стационарными телефонами с бесплатной связью
Револьверная карта &laquo;Бакай Банка&raquo;&nbsp;&mdash; кредиты за&nbsp;десять секунд в&nbsp;течение двух лет Револьверная карта «Бакай Банка» — кредиты за десять секунд в течение двух лет
&laquo;Бакай Банк&raquo; для предпринимателей: аккредитивы и&nbsp;банковские гарантии «Бакай Банк» для предпринимателей: аккредитивы и банковские гарантии
30 июня, вторник
22:06
В Кыргызстане началась вторая национальная инвентаризация лесов В Кыргызстане началась вторая национальная инвентаризац...
21:47
Опасно для жизни. В 12-м микрорайоне Бишкека люди вынуждены выходить на дорогу
21:15
Наезд на велосипедистов: погибшими оказались двое членов Федерации триатлона
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 1 июля: местами дожди
20:47
В Караколе за нарушение санитарных норм оштрафовали ресторан и интернет-клубы