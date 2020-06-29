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Общество

В предварительный резерв медицинских кадров включено 870 человек

В Кыргызстане для включения в резерв кадров сформирован список медицинских работников, в который вошли 870 человек. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата правительства.

По его данным, в списке по Бишкеку — 518 человек, Чуйской области — 42, Иссык-Кульской — 76, Таласской — 70, Нарынской — 67, Джалал-Абадской — 8, Баткенской — 48, Ошу и Ошской области — 41.

В резерве в том числе есть 207 человек из медицинских образовательных организаций. Всего в резерве состоят 302 ординатора.

«Разработана пятидневная программа для обучения мультидисциплинарных медицинских бригад — резервистов. Обучение планируется провести дистанционно с прохождением практических занятий на базах стационаров и кафедр высших учебных заведений. Оно начнется уже завтра», — говорится в сообщении.

Отметим, что ранее министр здравоохранения Сабиржан Абдикаримов признал нехватку медицинских кадров. Он сообщил, что мобилизует сотрудников медицинских вузов и ординаторов. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/157758/
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