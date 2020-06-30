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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 30 июня без осадков. Температура воздуха ожидается +28 градусов. День уменьшился до 15 часов 18 минут.

Отключение газа, света, воды

  • 9.00-13.00 — жилмассив «Ак-Орго» (улицы Ак-Чолмок, Кырк-Кыз, Жаныл Мырза, Алты-Бакан, Кербез, Саманчы Жолу);
  • 9.00-17.00 — микрорайон «Восток-5», 2, улица Тимура Фрунзе, 89, жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Каркыра, Алтын-Байрак, Акак, Дуйшебаева);
  • 9.30-18.00 — жилмассив «Рухий-Мурас» (улицы 1, 2), улицы Ибраимова, 108, Шопокова, 119, проспект Чуй, 151, отрезки улиц Фрунзе, Жумабека, Горького, Анкара, Лесхозной, Республиканской, Щербакова, Наркологический центр;
  • 9.30-13.00 — жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-48, Саадаева);
  • 13.00-17.00 — жилмассив «Ак-Орго» (улицы Кун, Саадак, Омур, Шералиева, Кен-Суу, Жениш, Ак-Шоокум, Ашар, Боз-Салкын, Чамгарак, Айдин-Кол);
  • 13.00-18.00 — жилмассив «Жениш».

У кого намечается той

Эмил Сыдыков

Родился 30 июня 1983 года. Начальник муниципального предприятия «Бишкекреклама».

Памятные даты

На побережье озера Иссык-Куль в 1889 году произошло сильнейшее землетрясение

из интернета
Фото из интернета

В 1889 году произошло сильнейшее землетрясение, от которого пострадало все северо-восточное побережье озера Иссык-Куль. В частности, село Сазановка, ныне Ананьево, было полностью разрушено. После землетрясения его жители переселились ближе к предгорью — село отстроилось заново.

Село Сазановка основали русские крестьяне-земледельцы — переселенцы, прибывшие в Семиреченскую область из центральных губерний Российской империи. Одно из первых русских сел в Прииссыккулье, возникших на почтовом тракте Пишпек — Каракол. Официальной датой основания считается 1871-й.

Международный день парламентаризма

Установлен решением Генеральной Ассамблеи ООН (резолюция в память о состоявшейся в этот день в 1889 году первой международной конференции Межпарламентского союза).

МПС — это глобальная организация парламентов разных стран, существующая по сей день, призванная совершенствовать институты парламентаризма во всем мире, подчеркивая его важность в деле улучшения жизни людей.

Межпарламентский союз, тесно сотрудничая с парламентами разных государств, способствует налаживанию диалога при решении глобальных проблем, разрешении конфликтов, а также является определенным гарантом исполнения международных договоров.

Люди, которые меняли мир

Родился профессор Карпек Курманов

из интернета
Фото из интернета. Карпек Курманов

В 1928 году в селе Кызыл-Туу Джумгальского района родился советский, кыргызский и казахский ученый-юрист, доктор юридических наук, профессор Карпек Курманов.

Один из основоположников национальной юридической науки Кыргызстана. Он стал в республике первым ученым-юристом, получившим звание заслуженного деятеля науки КР. Является автором более 150 научных публикаций. Его именем названа одна из улиц в Бишкеке.

Умер 24 апреля 2020-го.

Родился театральный режиссер Искендер Рыскулов

из интернета
Фото из интернета. Искендер Рыскулов

В 1941 году во Фрунзе родился театральный режиссер, народный артист Киргизской ССР Искендер Рыскулов. В 1984-м стал главным режиссером Кыргызского государственного драматического театра.

По словам художника Юлдаша Нурматова, долгое время работавшего с ним, Искендер Рыскулов «делал революцию в кыргызском театре». Всемирная энциклопедия современного театра сообщает, что уже первая постановка Рыскулова во фрунзенском театре по повести Чингиза Айтматова «Прощай, Гульсары!» была воспринята в штыки критикой за необычность художественного оформления, хотя ее отличали высокая метафоричность, искренность и смелость.

В то же время зарубежные критики восторгались работами Искендера Рыскулова. Его специально приглашали для постановок по произведениям Чингиза Айтматова.

Умер 26 декабря 2002 года.

Умер государственный деятель Арстанбек Дуйшеев

В 2003 году в Бишкеке скончался советский, кыргызский партийный и государственный деятель Арстанбек Дуйшеев.

Родился в 1932-м в селе Кичи-Кемин Кеминского района.

Он был председателем Президиума Верховного Совета Киргизской ССР, председателем Совета министров Киргизской ССР (1981-1986). Награжден орденом Октябрьской Революции, тремя орденами Трудового Красного Знамени.

Имя Арстанбека Дуйшеева носит айыльный аймак на его родине в Кеминском районе Чуйской области.

Куда сходить

  • «Галерея М» приглашает на выставку кыргызских художников.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/157740/
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