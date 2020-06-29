30 июня: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-13.00 — жилмассив «Ак-Орго» (улицы Ак-Чолмок, Кырк-Кыз, Жаныл Мырза, Алты-Бакан, Кербез, Саманчы Жолу);

9.00-17.00 — микрорайон «Восток-5», 2, улица Тимура Фрунзе, 89, жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Каркыра, Алтын-Байрак, Акак, Дуйшебаева);

9.30-18.00 — жилмассив «Рухий-Мурас» (улицы 1, 2), улицы Ибраимова, 108, Шопокова, 119, проспект Чуй, 151, отрезки улиц Фрунзе, Жумабека, Горького, Анкара, Лесхозной, Республиканской, Щербакова, Наркологический центр;

9.30-13.00 — жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-48, Саадаева);

13.00-17.00 — жилмассив «Ак-Орго» (улицы Кун, Саадак, Омур, Шералиева, Кен-Суу, Жениш, Ак-Шоокум, Ашар, Боз-Салкын, Чамгарак, Айдин-Кол);

13.00-18.00 — жилмассив «Жениш». 2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Джал (улицы 60 лет СССР, Лагерь, Интернациональная, Тогуз-Булак), Пригородное (улицы Серегина, Дорожная), Байтик (верхняя часть), Кашка-Суу, Берлик (улицы Парковая, Школьная, Почтовая, Молодежная), Лебединовка (проспект Победы, 121-189), Озерное (улицы Зеленая, Молодежная, Фрунзе);

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Манас (улицы Проектируемая, Дружбы), Ак-Жол (улицы Дачная, Фрунзе, Школьная, Госпитомник, Суйская, Дорожная, Победы, Токтогула, Шопокова, Абая, Абдыкайым), Сокулук (улицы Торговая, 40 лет Победы, Урожайная, Правды, Свободы);

12.00-15.00 — село Манас (улицы Зеленая, Пионерская, Совхозная, Широкая, Северная, Тупиковая, Переулочная, Проектируемая, Комсомольская, Гагарина, Заводская, Западная, Средняя, Новая, Южная);

9.00-18.00 — село Гавриловка (улицы Горького, Пушкина, Степная, Фрунзе, Чекменева, Забайкальская, Школьная, Северная, Дружбы, Новая);

8.30-17.00 — села Шалта (улицы Шукуралиева, Жусупбека), Военно-Антоновка (улицы Южная, Токтогула);

Жайылский РЭС

8.30-17.00 — Кара-Балта (улицы Дружбы, Пограничная, Горная, Кожомбердиева, Целинная, Фурманова, Панфилова, Студенческая, Горького, Фрунзенская, Молодежная, Шевченко, Мира, 7, 9, 11, 12, Ленина, 15, 17, 19, 21), села Новониколаевка (улицы Шевченко, Ленина), Кызыл-Дыйкан;

Московский РЭС

9.00-13.00 — село Сретенка (кошара);

9.00-17.00 — села Крупское (улица Советская), Садовое (улица 1 Мая);

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — село Панфиловское (улицы Центральная, Октябрьская, Базарная), город Каинды (улица Жуматаева);

Кантский РЭС

9.00-18.00 — село Новопокровка (улицы Калинина, Мира, Строительная, Мичурина), город Кант (улицы Зубкова, Меркулова);

Чуйский РЭС

9.00-18.00 — села Ак-Бешим (школа), Дон-Арык.

3 Ошская область Ошская область

9.00-18.00 — Ош (улицы Мамытова, Юнусова, Алыкулова, Бекмуратова, Базарова, Амир-Темур, Саргалчаева, Санаторная, Репина, Свердлова, Айни, Уч-Коргон, Куцемилова, Целинная, Олимпийская, Салиева, Кант, Кок-Сай, Ала-Бука, Талас, Жамбул, Баткен, Алга, Сары-Таш, Чуй, Чаткал, Ак-Суу, Кок-Бел, Алмазар, Салихова, Циолковского, Жуковского, Солнечная, Цветочная, Чернышевского, Ленина, резиденция), сельская управа Шарк.

4 Баткенская область Баткенская область