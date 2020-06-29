Митинг #RЕакция 3.0 завершился

В Бишкеке прошел митинг #REакция 3.0.

Читайте по теме Участники #REакция 3.0. просят привлечь к ответственности спикера парламента

Участники акции протеста собрались около железнодорожного вокзала, а затем по бульвару Дзержинского спустились на площадь Ала-Тоо.

Около 500 человек требовали, чтобы президент наложил вето на законопроект о манипулировании информацией. Также митингующие просят инициатора Гульшат Асылбаеву прекратить полномочия депутата и сдать мандат.

На акции протеста собирают подписи под заявлением на имя главы ГКНБ Орозбека Опумбаева. В документе активисты просят привлечь к уголовной ответственности спикера Жогорку Кенеша Дастанбека Джумабекова и депутатов, голосовавших не только от своего имени, но и от имени коллег.

Отметим, за инициативу Гульшат Асылбаевой проголосовали за 79 парламентариев, однако, по словам присутствовавших на заседании депутатов, в зале на тот момент находилось не более 30 нардепов.