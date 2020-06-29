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Общество

#REакция 3.0. Участники марша двинулись к зданию Жогорку Кенеша

В Бишкеке проходит мирная акция #REакция 3.0.

Участники акции протеста выступают против принятия законопроекта о манипулировании информацией.

Митингующие просят инициатора Гульшат Асылбаеву сдать свой мандат.

По мнению организаторов, законопроект, нарушающий свободу слова, был принят депутатами незаконно.

Отметим, за инициативу Гульшат Асылбаевой проголосовали за 79 парламентариев, однако, по словам присутствовавших на заседании депутатов, в зале на тот момент находилось не более 30 нардепов.

Участники акции протеста двинулись к зданию Жогорку Кенеша.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/157690/
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