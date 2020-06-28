По факту драки в новостройке «Адилет» начато досудебное производство

По факту избиения матери и сына в новостройке «Адилет» начато досудебное производство. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

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По ее данным, 26 июня примерно в 16.00 двое мужчин — 48-летний М.М. и 38-летний М.Д. — избили 28-летнего Б.А. и его мать. Женщина с сыном обратилась с заявлением в милицию.

«Данный факт зарегистрирован в ЕРПП по статье 119 «Мелкое хулиганство» УК КР, и начато досудебное производство. Назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы. По их результатам будет принято решение о задержании подозреваемых», — говорится в сообщении.

По предварительной версии следствия, драка между мужчинами возникла из-за конфликта по поводу земельного участка.

Напомним, что ранее в соцсетях опубликовали видео драки нескольких мужчин. На кадрах видно, как женщина просит участников прекратить потасовку, тогда один из них ударил ее по лицу, а когда та упала, пнул по голове.