01:20
USD 75.44
EUR 84.79
RUB 1.09
Общество

С понедельника в домах бишкекчан появится горячая вода

Подача горячей воды будет возобновлена в понедельник, 29 июня. Об этом сообщила пресс-служба мэрии столицы.

По ее данным, подключение домов к горячему водоснабжению будет производиться в течение трех-четырех дней. «В первую очередь подключат детские сады, больницы и остальные социально значимые объекты», — отметили в муниципалитете.

В мэрии просят горожан перекрыть в квартирах водонагревательные баки.

Телефоны для справок

КП «Бишкектеплоэнерго»:

  • абонентская служба — 0312212847;
  • расчетный отдел — 0312212845;
  • отдел по приборам учета тепловой энергии и приему показаний горячей воды — 0312492535, 0312212804.

ОАО «Бишкектеплосеть»:

  • центр поддержки потребителей — 0312611169;
  • дежурные инженеры Центрального района — 0312365719, 0312300767;
  • дежурный инженер Южного района — 0312510622, 0312217406;
  • диспетчерская служба — 0312568558.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/157622/
просмотров: 1541
Версия для печати
Материалы по теме
Возобновление подачи горячей воды в Бишкеке обещают начать в срок — 1 июля
Бишкек готовится к подключению горячей воды. Возможны порывы трубопровода
В мэрии Бишкека напомнили, как подготовиться к подключению горячей воды
В Бишкеке горячую воду отключат 1 июня
В Бишкеке из поврежденной теплотрассы течет вода
Полезно: телефоны горячих линий для вызова электриков
Если из горячего крана течет холодная вода. Как добиться перерасчета
Абонентам «Бишкектеплоэнерго» включили горячую воду
В некоторых районах Бишкека горячую воду дадут только 14 июня. Проводят газ
В Бишкеке некоторым абонентам горячую воду подключат сегодня
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения заболевания Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
Введут&nbsp;ли в&nbsp;Кыргызстане режим ЧП? Ответ Минздрава Введут ли в Кыргызстане режим ЧП? Ответ Минздрава
Республиканский штаб рассмотрит вопрос о&nbsp;введении режима&nbsp;ЧП в&nbsp;Бишкеке Республиканский штаб рассмотрит вопрос о введении режима ЧП в Бишкеке
Штормовое предупреждение. В&nbsp;Кыргызстане ожидается понижение температуры воздуха Штормовое предупреждение. В Кыргызстане ожидается понижение температуры воздуха
Бизнес
Люди помогают людям. В&nbsp;Бишкеке запустили сервис онлайн-консультаций с&nbsp;врачами Люди помогают людям. В Бишкеке запустили сервис онлайн-консультаций с врачами
Скоростной 4G&nbsp;LTE: Мобильный оператор&nbsp;О! провел плановое расширение сети Скоростной 4G LTE: Мобильный оператор О! провел плановое расширение сети
Бережная защита кожи малыша Бережная защита кожи малыша
Фитнес-браслет В&nbsp;ПОДАРОК при покупке флагманов Huawei в&nbsp;O!Store Фитнес-браслет В ПОДАРОК при покупке флагманов Huawei в O!Store
28 июня, воскресенье
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
27 июня, суббота
22:02
Умер глава службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД Олег Запольский
22:02
В новостройке «Адилет» избили женщину и ее сына
21:26
У 26 сотрудников аппарата правительства Кыргызстана обнаружен коронавирус
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 28 июня: ожидается похолодание
20:40
Не хватает ресурсов. В борьбе с COVID-19 задействуют частные больницы и скорые