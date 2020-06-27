С понедельника в домах бишкекчан появится горячая вода

Подача горячей воды будет возобновлена в понедельник, 29 июня. Об этом сообщила пресс-служба мэрии столицы.
По ее данным, подключение домов к горячему водоснабжению будет производиться в течение трех-четырех дней. «В первую очередь подключат детские сады, больницы и остальные социально значимые объекты», — отметили в муниципалитете.
В мэрии просят горожан перекрыть в квартирах водонагревательные баки.
Телефоны для справок
КП «Бишкектеплоэнерго»:
- абонентская служба — 0312212847;
- расчетный отдел — 0312212845;
- отдел по приборам учета тепловой энергии и приему показаний горячей воды — 0312492535, 0312212804.
ОАО «Бишкектеплосеть»:
- центр поддержки потребителей — 0312611169;
- дежурные инженеры Центрального района — 0312365719, 0312300767;
- дежурный инженер Южного района — 0312510622, 0312217406;
- диспетчерская служба — 0312568558.