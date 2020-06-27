С понедельника в домах бишкекчан появится горячая вода

Подача горячей воды будет возобновлена в понедельник, 29 июня. Об этом сообщила пресс-служба мэрии столицы.

По ее данным, подключение домов к горячему водоснабжению будет производиться в течение трех-четырех дней. «В первую очередь подключат детские сады, больницы и остальные социально значимые объекты», — отметили в муниципалитете.

В мэрии просят горожан перекрыть в квартирах водонагревательные баки.