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Общество

В Бишкеке началось строительство спортивной спецшколы за 50 миллионов сомов

В Бишкеке продолжается строительство спортивной детско-юношеской специализированной школы олимпийского резерва в микрорайоне «Восток-5». Об этом сообщает мэрия столицы.

Уточняется, что уже полностью готов металлический каркас здания, на восьмиметровые металлические колонны установили и приварили фермы — специальные перекрытия длиной 30 метров и весом около 4 тонн, которые будут держать крышу. Вместе с колоннами они образовали каркас здания, который будет обшиваться сэндвич-панелями.



В здании площадью более 2 тысяч квадратных метров будут три спортивных зала, раздевалки, офисные помещения и душевые. Проектом предусмотрены тротуары и площадки, выложенные брусчаткой, а также газоны.

Стоимость строительства — более 50 миллионов сомов. Подрядчики обещают завершить работы до конца года.

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс будет носить имя Раатбека Санатбаева, борца греко-римского стиля, чемпиона Азии и бронзового призера Олимпийских игр.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/157615/
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