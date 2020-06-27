Служба 103 работает в аврале: количество вывозов в сутки достигло 4 тысяч 900

Центру экстренной медицинской помощи Бишкека обещают помочь. Об этом заявлено на рабочем совещании с участием вице-премьер-министра Алмазбека Баатырбекова.

На сегодня количество вызовов увеличилось. Ранее среднесуточное количество обращений составляло 380-400, сейчас выросло до 700 раз. Общая нагрузка выросла в два раза. Неделю назад в сутки было 1 тысяча 200 обращений, сегодня — 4 тысячи 900.

Министерству здравоохранения поручено оперативно решить вопрос об увеличении автопарка на 25 машин, а также срочной мобилизации медиков с комплектацией карет.