Ибраима Нуракун уулу выписали из больницы. Он вылечился от коронавируса

Руководитель пресс-службы парламента Ибраим Нуракун уулу вылечился от коронавируса за девять дней, его выписали из больницы. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Чтобы не занимать места в больнице, выписываюсь с разрешения врачей. Через два дня выйдут наши анализы. Надеюсь, они покажут отрицательный результат. К нам вернулось обоняние, а также исчез кашель», — написал Ибраим Нуракун уулу.

Он отметил, что коронавирус пережил легко. «Для молодых коронавирус проходит как грипп, в легкой форме. Многие спрашивают, что я принимал. Отвечаю: лишь лекарства от кашля. Главное, вылечился, не заразив никого», — заключил руководитель пресс-службы парламента.

Напомним, 18 июня стало известно, что у руководителя пресс-службы Жогорку Кенеша Ибраима Нуракун уулу обнаружили коронавирус. Всех сотрудников перевели на удаленку.