В город Ош из России вернулись еще 326 кыргызстанцев

В Кыргызстан прибыл борт авиакомпании «Аэрофлот — Российские авиалинии» по маршруту Москва — Ош. Об этом сообщает республиканский штаб.
На борту находились 326 граждан КР, в том числе 41 ребенок.
Отмечается, что рейс осуществлен по договоренности внешнеполитических ведомств Кыргызстана и России, достигнутой во исполнение поручения президента и правительства КР.
Уточняется, что ввиду ограниченного количества посадочных мест на борту и большой численности желающих вернуться на родину граждан список пассажиров на этот рейс сформирован комиссией, состоящей из числа представителей диаспоры, врачей кыргызских медицинских клиник в Москве и сотрудников посольства КР в РФ.
Перечень составлялся на основании личных заявлений соотечественников по гуманитарным критериям.
В частности, в список вошли женщины, находящиеся на поздних сроках беременности и имеющие малолетних детей до двух лет, а также больные, кто по состоянию здоровья нуждался в срочном возвращении домой.
Все прибывшие граждане в установленном порядке будут помещены в обсервацию.