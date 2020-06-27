Убедили. ЦИК будет проводить онлайн-трансляции своих заседаний

Члены ЦИК внесли ряд изменений в регламент своей работы. Теперь заседания Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов будут проводиться с использованием видеоконференц-связи.

Представители Центризбиркома даже проголосовать смогут онлайн.

Видеоконференц-связь не будет использована в случае, если в повестку включен вопрос, по которому должно проводиться тайное голосование или связанный с подписанием протоколов об итогах голосования, о результатах выборов, референдума и сводных таблиц.

Кроме того, теперь по измененному регламенту до начала заседания члены ЦИК и приглашенные обязаны будут пройти регистрацию.

Ранее, напомним, член ЦИК Атыр Абдрахматова требовала проводить трансляцию заседаний, чтобы не подвергать риску заражения журналистов, сотрудников аппарата и представителей избирательной комиссии.