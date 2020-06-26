16:18
USD 75.12
EUR 84.34
RUB 1.08
Общество

Список стран, гражданам которых разрешат въезд в ЕС, еще обсуждается

«Информация Euronews — неофициальная и неподтвержденная», — заявили 24.kg в представительстве Европейского союза в Кыргызстане, комментируя сообщение агентства о списке стран, гражданам которых с 1 июля разрешат въезд в Евросоюз.

Отметим, что в сообщении агентства Кыргызстан не отнесли ни к одной из категорий. Получалось, что кыргызстанцам и не запрещено, и не разрешено въезжать в ЕС. Пользователи социальных сетей трактовали сообщение Euronews как запрет въезжать в Европу с кыргызским паспортом.

«Мы должны напомнить, что ограничения на необязательные поездки из третьих стран на территорию Европейского союза введены из-за вспышки COVID-19 в марте 2020 года. Европейская комиссия 11 июня рекомендовала постепенно снимать эти ограничения, начиная с 1 июня. Комиссия также рекомендовала составить список стран, откуда будут разрешены необязательные поездки на основании ряда объективных критериев. Главный из них — эпидемиологическая обстановка в конкретном государстве, которая должна быть не хуже или лучше, чем на территории ЕС. Список таких стран будет постоянно обновляться с учетом эпидемиологической ситуации», — сообщили в представительстве ЕС.

Полный список рекомендаций Еврокомиссии размещен на ее официальном сайте. Кроме того, есть и полный список критериев, по которым будет оцениваться обстановка в третьих странах.

«Эти рекомендации сейчас обсуждаются Европейским советом и властями стран — членов ЕС. Именно они — Европейский совет и правительства государств — участниц ЕС — примут окончательное решение. На данный момент дискуссии по списку стран, откуда будет разрешен въезд на территорию ЕС, все еще продолжаются. Поэтому сейчас мы не можем комментировать, какие страны будут включены в этот перечень. Со своей стороны Еврокомиссия оказывает всецелую поддержку странам — членам ЕС в этом диалоге. Наша главная задача — забота о здоровье наших граждан, но мы будем постоянно информировать о своих решениях», — заключили в представительстве ЕС.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/157531/
просмотров: 267
Версия для печати
Материалы по теме
Вспышка коронавируса. Как Европейский союз помог Кыргызстану
Эдуард Ауэр: ЕС зарекомендовал себя как надежный партнер Кыргызстана
Эдуард Ауэр о юбилее европейской интеграции, Брексите и общности ЕС и ЕАЭС
Европейский союз солидарен с Кыргызстаном в борьбе с коронавирусом
ЕС выделит более 36 миллионов евро для поддержки Кыргызстана в борьбе с COVID-19
ЕС и Центральная Азия: борьба с изменениями климата в приоритете
Евросоюз перечислил Кыргызстану грант в 8,05 миллиона евро на образование
Верховный представитель ЕС оценил усилия Кыргызстана в решении проблем экологии
Нужны дополнительные меры, чтобы экспортеры Кыргызстана получили выгоды от ВСП+
Новое соглашение между Евросоюзом и Кыргызстаном могут подписать в 2020 году
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения заболевания Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
Если заражение коронавирусом в&nbsp;Бишкеке не&nbsp;снизится, город могут закрыть Если заражение коронавирусом в Бишкеке не снизится, город могут закрыть
В&nbsp;Кыргызстане увеличивается количество заболевших коронавирусом целыми семьями В Кыргызстане увеличивается количество заболевших коронавирусом целыми семьями
Будет&nbsp;ли повторно введен режим ЧП? Ответ Минздрава Будет ли повторно введен режим ЧП? Ответ Минздрава
Бизнес
Люди помогают людям. В&nbsp;Бишкеке запустили сервис онлайн-консультаций с&nbsp;врачами Люди помогают людям. В Бишкеке запустили сервис онлайн-консультаций с врачами
Скоростной 4G&nbsp;LTE: Мобильный оператор&nbsp;О! провел плановое расширение сети Скоростной 4G LTE: Мобильный оператор О! провел плановое расширение сети
Бережная защита кожи малыша Бережная защита кожи малыша
Фитнес-браслет В&nbsp;ПОДАРОК при покупке флагманов Huawei в&nbsp;O!Store Фитнес-браслет В ПОДАРОК при покупке флагманов Huawei в O!Store
26 июня, пятница
16:00
Бассейны и аквапарки Бишкека и окрестностей столицы Бассейны и аквапарки Бишкека и окрестностей столицы
15:58
Люди помогают людям. В Бишкеке запустили сервис онлайн-консультаций с врачами
15:56
Список стран, гражданам которых разрешат въезд в ЕС, еще обсуждается
15:35
Закон о манипулировании информацией. Президента просят наложить вето
15:31
Кубатбек Боронов поручил сформировать резерв медицинских кадров к осени