Список стран, гражданам которых разрешат въезд в ЕС, еще обсуждается

«Информация Euronews — неофициальная и неподтвержденная», — заявили 24.kg в представительстве Европейского союза в Кыргызстане, комментируя сообщение агентства о списке стран, гражданам которых с 1 июля разрешат въезд в Евросоюз.

Отметим, что в сообщении агентства Кыргызстан не отнесли ни к одной из категорий. Получалось, что кыргызстанцам и не запрещено, и не разрешено въезжать в ЕС. Пользователи социальных сетей трактовали сообщение Euronews как запрет въезжать в Европу с кыргызским паспортом.

«Мы должны напомнить, что ограничения на необязательные поездки из третьих стран на территорию Европейского союза введены из-за вспышки COVID-19 в марте 2020 года. Европейская комиссия 11 июня рекомендовала постепенно снимать эти ограничения, начиная с 1 июня. Комиссия также рекомендовала составить список стран, откуда будут разрешены необязательные поездки на основании ряда объективных критериев. Главный из них — эпидемиологическая обстановка в конкретном государстве, которая должна быть не хуже или лучше, чем на территории ЕС. Список таких стран будет постоянно обновляться с учетом эпидемиологической ситуации», — сообщили в представительстве ЕС.

Полный список рекомендаций Еврокомиссии размещен на ее официальном сайте. Кроме того, есть и полный список критериев, по которым будет оцениваться обстановка в третьих странах.

«Эти рекомендации сейчас обсуждаются Европейским советом и властями стран — членов ЕС. Именно они — Европейский совет и правительства государств — участниц ЕС — примут окончательное решение. На данный момент дискуссии по списку стран, откуда будет разрешен въезд на территорию ЕС, все еще продолжаются. Поэтому сейчас мы не можем комментировать, какие страны будут включены в этот перечень. Со своей стороны Еврокомиссия оказывает всецелую поддержку странам — членам ЕС в этом диалоге. Наша главная задача — забота о здоровье наших граждан, но мы будем постоянно информировать о своих решениях», — заключили в представительстве ЕС.