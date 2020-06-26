14:47
USD 75.12
EUR 84.34
RUB 1.08
Общество

Водители маршруток в Бишкеке просят повысить тариф на время пандемии до 20 сомов

Водители микроавтобусов в Бишкеке просят повысить тариф на проезд на время пандемии до 20 сомов. Об этом 24.kg сообщил председатель ассоциации «Альянс БУС» Григорий Николаиди.

По его словам, по действующему алгоритму для перевозчиков загруженность салона не должна превышать 70-80 процентов от количества мест.

«При существующем тарифе это даже не окупает расходов. Поэтому мы просим на время действия режима чрезвычайной ситуации временно повысить стоимость оплаты. Пассажиры готовы ездить за 20 сомов на сидячих местах. Предприятия закрывать не будут. Людям надо как-то добираться на работу. Вот в выходные общественный транспорт и такси не будут ездить, как они попадут на рабочие места? При повышении тарифа водитель не будет загружать салон, возьмет нового пассажира только в том случае, если кто-то выходит. Это позволит минимизировать контакты», — отметил он.

Григорий Николаиди добавил, что свое предложение внесли в эпидкомиссию, республиканский штаб, озвучивали на собрании в Минтрансе.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/157511/
просмотров: 1055
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке подрались водители маршрутки и троллейбуса
Мэрия оштрафовала кафе и маршрутки на сумму более 2 миллионов сомов
В городе Ош проверяют маршрутки. Водителей не штрафуют, но предупреждают
Водители рейса Кара-Балта — Бишкек тоже просят разрешить им работать
В Бишкеке начал работать общественный транспорт. Как соблюдают санитарные нормы
В Бишкеке некоторые водители транспорта для медиков требуют с них по 25 сомов
Водителя, который выгнал женщину с ребенком из-за коляски, отстранят от работы
В Бишкеке водитель маршрутки № 185 выгнал женщину с ребенком из-за коляски
Маршрутки продолжают ездить на красный в Бишкеке
Водитель маршрутки выехал на встречку. Его отстранили от работы до 5 марта
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения заболевания Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
Если заражение коронавирусом в&nbsp;Бишкеке не&nbsp;снизится, город могут закрыть Если заражение коронавирусом в Бишкеке не снизится, город могут закрыть
В&nbsp;Кыргызстане увеличивается количество заболевших коронавирусом целыми семьями В Кыргызстане увеличивается количество заболевших коронавирусом целыми семьями
Будет&nbsp;ли повторно введен режим ЧП? Ответ Минздрава Будет ли повторно введен режим ЧП? Ответ Минздрава
Бизнес
Скоростной 4G&nbsp;LTE: Мобильный оператор&nbsp;О! провел плановое расширение сети Скоростной 4G LTE: Мобильный оператор О! провел плановое расширение сети
Бережная защита кожи малыша Бережная защита кожи малыша
Фитнес-браслет В&nbsp;ПОДАРОК при покупке флагманов Huawei в&nbsp;O!Store Фитнес-браслет В ПОДАРОК при покупке флагманов Huawei в O!Store
Оплатите ущерб и&nbsp;живите спокойно. Нариман Тюлеев обратился к&nbsp;Алмазбеку Атамбаеву Оплатите ущерб и живите спокойно. Нариман Тюлеев обратился к Алмазбеку Атамбаеву
26 июня, пятница
14:44
Республиканский штаб рекомендует воздержаться от проведения выборов в горкенеши Республиканский штаб рекомендует воздержаться от провед...
14:27
Республиканский штаб вновь не дал ЦИК рекомендаций по проведению выборов
14:00
Компенсация силовикам. Обещать — не значит выплатить
13:53
Водители маршруток в Бишкеке просят повысить тариф на время пандемии до 20 сомов
12:54
Закон о манипулировании информацией. Депутатов надо привлечь за злоупотребление