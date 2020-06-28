В Бишкеке 28 июня весь день дождь. Температура воздуха ожидается +24 градуса. День уменьшился до 15 часов 18 минут.

Отключение газа, света, воды

До 1 июля отключили горячую воду.

Памятные даты

День юриста Кыргызской Республики

В последнее воскресенье июня в Кыргызстане отмечается День юриста.

Этот праздник объединяет всех людей, занимающихся профессиональной юридической деятельностью, которая весьма разнообразна, — адвокатов, нотариусов, судей, прокуроров, следователей, юристов в организациях, юристов, занимающихся частной практикой, студентов юридических факультетов.

Катастрофа Ил-14 под Таласом

Фото из интернета. Ил-14Г компании «Аэрофлот»

28 июня 1969 года около Таласа потерпел катастрофу Ил-14Г компании «Аэрофлот». Самолет выполнял местный рейс Ж-28 по маршруту Талас — Фрунзе.

Спустя 14 минут после вылета самолет врезался в безлесый пологий склон горы, пронесся вверх по склону около 50 метров, полностью разрушился и частично сгорел. Все 40 человек на борту погибли.

По заключению комиссии, расследующей происшествие, причиной катастрофы стало нарушение командиром экипажа правил визуальных полетов. Он отклонился от трассы, не выдерживал безопасную высоту.

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