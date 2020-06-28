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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 28 июня весь день дождь. Температура воздуха ожидается +24 градуса. День уменьшился до 15 часов 18 минут.

Отключение газа, света, воды

  • До 1 июля отключили горячую воду.

Памятные даты

День юриста Кыргызской Республики 

В последнее воскресенье июня в Кыргызстане отмечается День юриста. 

Этот праздник объединяет всех людей, занимающихся профессиональной юридической деятельностью, которая весьма разнообразна, — адвокатов, нотариусов, судей, прокуроров, следователей, юристов в организациях, юристов, занимающихся частной практикой, студентов юридических факультетов. 

Катастрофа Ил-14 под Таласом

из интернета
Фото из интернета. Ил-14Г компании «Аэрофлот»

28 июня 1969 года около Таласа потерпел катастрофу Ил-14Г компании «Аэрофлот». Самолет выполнял местный рейс Ж-28 по маршруту Талас — Фрунзе.

Спустя 14 минут после вылета самолет врезался в безлесый пологий склон горы, пронесся вверх по склону около 50 метров, полностью разрушился и частично сгорел. Все 40 человек на борту погибли.

По заключению комиссии, расследующей происшествие, причиной катастрофы стало нарушение командиром экипажа правил визуальных полетов. Он отклонился от трассы, не выдерживал безопасную высоту. 

Куда сходить

  • заканчивается Республиканский театральный телефестиваль;
  • онлайн-конкурс «ФотоОхота за мечтами»;
  • онлайн-лекция для детей об искусстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/157506/
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