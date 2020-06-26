Александр Лукашенко выделил 70 соток земли Бакиеву рядом со своей резиденцией

Президент Беларуси Александр Лукашенко выделил бывшему главе Кыргызстана Курманбеку Бакиеву, сбежавшему после апрельских событий в 2010 году в Минск, два участка общей площадью 70 соток по соседству со своей резиденцией на Минском море. Об этом сообщает портал TUT.BY со ссылкой на данные Единого госрегистра недвижимого имущества.

Уточняется, что Курманбеку Бакиеву в пожизненное наследуемое владение предоставили земельный участок в 45 соток на Минском море — недалеко от резиденции президента «Заславль-2». Целевое назначение — для ведения личного подсобного хозяйства. Плюс смежный участок 25 соток для строительства и обслуживания жилого дома.

Семья Бакиевых также владеет долей в Белорусской национальной биотехнологической корпорации, коттеджами под Минском и землей на территории столицы.

Напомним, по ранее возбужденным уголовным делам Генеральной прокуратурой КР в отношении Курманбека Бакиева и его родственников суды вынесли обвинительные приговоры — по многочисленным фактам совершения тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе по событиям 7 апреля 2010-го, убийствам, фактам коррупции и рейдерского захвата чужого имущества.

В настоящее время все обвиняемые находятся в розыске.