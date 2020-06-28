Неделя-24. Алмазбек Атамбаев получил первый срок, а президент не попал на парад

В Первомайском районном суде Бишкека закончилось судебное разбирательство по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Бывшего президента Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы с конфискацией имущества.

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Бывшего генерального прокурора Индиру Джолдубаеву приговорили к штрафу в 5 миллионов сомов. Калыбека Качкыналиева — к двум годам лишения свободы. В связи с тем, что срок содержания под стражей истек, его отпустили из-под стражи в зале суда. Абдухалима Раимжанова признали виновным, но в связи с истечением срока давности ему не назначили наказание.

Расследование дела о незаконном освобождении криминального авторитета возобновили в январе 2019 года. В суд его передали в октябре. Обвиняемыми проходили 19 человек. Врачи и лаборант, поставившие диагноз осужденному, представители ГСИН и другие высокопоставленные чиновники.

В неудобное положение на этой неделе попал в Москве глава государства Сооронбай Жээнбеков. Делегация во главе с ним прибыла на парад Победы, но так на него и не попала. Согласно алгоритму, все прибывшие в столицу России сдали тест на коронавирус. У двоих сопровождающих — положительный результат. Как это произошло, никто не удосужился объяснить, но неприятный осадок остался. И не первый раз такие проколы на высоком уровне.

В Бишкеке около здания Жогорку Кенеша митинговали против закона о манипулировании информацией. Участники акции протеста требуют отозвать его. По их мнению, документ нарушает свободу слова. По словам руководителя «Бир дуйно Кыргызстан» Толекан Исмаиловой, у кыргызов издревле была поговорка: «Можно отрезать голову, но нельзя отрезать язык».

Несмотря на все протесты экспертов и общественности, в четверг поздно вечером депутаты Жогорку Кенеша одобрили скандальный документ. Теперь на его пути только президент, который его может либо одобрить, либо отклонить.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в традиционном обзоре «Неделя-24».

Скандальные законы. Поднимется ли у президента рука, чтобы их одобрить?

Фото из интернета. Единственным препятствием для депутатских инициатив остался президент

В четверг поздно вечером парламент Кыргызстана проголосовал за скандальный законопроект «О манипулировании информацией». Он инициирован членом фракции «Онугуу-Прогресс» Гульшат Асылбаевой и членом фракции СДПК Айнурой Осмоновой. Общественность и эксперты считают, что закон угрожает свободе слова. Это не первая попытка представителей власти ввести в республике цензуру. 24.kg вспомнило, сколько раз депутаты шестого созыва пытались протащить подобные инициативы и чем они закончились. Подробнее в материале «Закон о манипулировании информацией. Всем молчать!»

Шестой созыв Жогорку Кенеша войдет в историю как двигатель непопулярных, скандальных и нелепых инициатив. За месяц нардепы умудрились протолкнуть ряд сомнительных документов. К ним относится и пакет из 148 поправок в уголовное законодательство, принятый в первом и втором чтениях. 24.kg приводит пункты, вызвавшие резонанс и критику экспертов, — «Поправки в уголовное законодательство. Юристы против, депутаты — за».

Коронавирус захватывает Кыргызстан

Фото из интернета. В Кыргызстане резкий рост зараженных коронавирусом

Социальные сети разрываются сообщениями о новых заразившихся коронавирусом, нехватке мест в больницах, невозможности дозвониться по номеру 118 и вызвать врача на дом. Некоторые сутками ждут приезда мобильной бригады. При этом чиновники системы здравоохранения тоже негодуют: одни граждане зря занимают горячую линию, а другие занимаются самолечением и портят им статистику. О ситуации в материале «Число заболевших COVID-19 стремительно растет. Чем занимаются чиновники штаба?»

Рестораторы Бишкека просят амнистировать задолженность по налогообложению с 18 марта по 1 июля 2020 года. В марте из-за COVID-19 начался резкий спад торговли, многие рестораны не смогли рассчитаться по кредитам, оплатить коммунальные услуги и аренду. Потом длительный карантин, закрытие границ и, как следствие, дефицит продуктов. О кризисе в ресторанном бизнесе 24.kg рассказала управляющая группой ресторанов в столице Индира Джапаркулова.

Число зараженных коронавирусом в Кыргызстане растет. 22 июня в стране зарегистрировали новый антирекорд — за сутки выявлено 205 подтвержденных случаев COVID-19. Вместе с тем наступил сезон кишечных инфекций, отравлений и простуды. При всех этих заболеваниях симптомы схожие: повышается температура, болит голова, знобит. Подробнее — «У меня температура, что делать? Часто задаваемые вопросы о коронавирусе».

Грациозная сила Татьяны Мельниченко

Фото @cf_tanya. Чемпионка Кыргызстана по кроссфиту и тяжелой атлетике Татьяна Мельниченко

Татьяна Мельниченко — обаятельная и целеустремленная девушка. За короткое время стала чемпионкой Кыргызстана по кроссфиту и тяжелой атлетике и зарекомендовала себя хорошим тренером. Отличается развитой мускулатурой. Без физических нагрузок не проводит ни дня. Что заставило ее поверить в себя и почему вместо работы моделью предпочитает смотреть тренировки китайцев, 21-летняя спортсменка рассказала в интервью 24.kg.

Американец, мечтающий покорить Энильчек

Фото из архива Стефена Лиоя

Стефен Лиой из США. Он фотограф-путешественник и консультант по развитию туризма. В Кыргызстан он впервые приехал в 2012 году, посетил почти все области и влюбился в нашу республику. В путеводителе «Одинокая планета» он целую главу посвятил КР. Какое блюдо Стефен любит больше всего, где мечтает побывать и почему Кыргызстан напоминает ему родину, он рассказал в интервью 24.kg.

Как ковали оружие Победы

24 июня 1945 года в Москве прошел парад Победы. Это событие приближали миллионы людей на фронте и в тылу, отдавая жизни, здоровье, труд. Один из них — геолог Амин Енгалычев — первооткрыватель Ингичкинского вольфрамового месторождения (Узбекистан). Подробнее — «Вольфрам для танков войны. Как кыргызстанский геолог внес вклад в Победу».

Неплательщики алиментов. Как родители уходят от ответственности

Фото 24.kg. Новый законопроект привязывает выплаты к минимальному прожиточному уровню ребенка — 1,8 тысячи сомов в месяц

Жогорку Кенеш в третьем чтении принял поправки в Семейный кодекс и Закон «О судисполнителях». Инициаторами изменений в законодательство выступили женщины-депутаты. Поправки направлены на защиту интересов детей. В частности, они предполагают увеличение суммы алиментов, а также запрет на выезд за границу в случае, если один из родителей просрочил оплату. 24.kg разбиралось, почему не все родители исполняют свои обязанности и кто должен призвать алиментщиков к ответу.

Детский вопрос и мужская безответственность

В обществе чаще говорят об ответственности девушек и женщин за рождение здорового потомства, воспитание нового поколения. Их чаще осуждают, критикуют, им задают неудобные вопросы. А почему нет общественного порицания мужчин, которые должны отвечать за это в равной степени? Почему мужчины самоустраняются в вопросах репродуктивного здоровья и планирования семьи? Об этом в материале «Двойные стандарты. Почему мужчины уходят от ответственности за роды и аборты».

«Попрыгать после секса, чтобы не забеременеть»

Часть кыргызстанок считает, что не нуждается в услугах по сексуальному и репродуктивному здоровью, а также не видит необходимости в контрацептивах. Об этом говорят результаты опроса. У многих женщин есть «свои» методы для предохранения от нежелательной беременности... Исполнительный директор Альянса по репродуктивному здоровью Галина Чиркина рассказала 24.kg об основных мифах и заблуждениях в области предупреждения нежелательной беременности.

Красота Кыргызстана в фотографиях читателей 24.kg

Фото Николая Манаковского. Бишкек, апрель

Не успели оглянуться, как на дворе вновь воскресенье, значит, готово очередное небольшое путешествие по Кыргызстану с помощью наших читателей. Подробнее — «Мгновения жизни. Апрельский Бишкек и южный берег Иссык-Куля».

Созависимые отношения. Что это и как из них выйти

Как понять, что отношения превратились в созависимые? Психологи утверждают: единого определения до сих пор не существует, как, впрочем, и градации. Созависимость — патологическое состояние эмоциональной, социальной, финансовой или даже физической зависимости от человека. Психоневролог Даниил Ким рассказал 24.kg, чем опасны созависимые отношения и как выйти из них с минимальными для психического состояния потерями.