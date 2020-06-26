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Общество

Избиение родственника экс-мэра города Ош. Задержан подельник члена ОПГ Казака

Оперативники МРУ СКМ задержали соучастника разбойного нападения на родственника экс-мэра города Оша. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

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Уточняется, что задержанный — 34-летний Т.И. является жителем Узгенского района Ошской области. Он водворен в ИВС.

«По данным Межрегионального управления СКМ МВД ранее судимый гражданин Т.И. состоит на оперативном учете как член организованной преступной группировки, имеет криминальный статус «положенец». Принимаются меры по задержанию других соучастников преступления», — сообщили в МВД.

Напомним, в ночь на 11 января в Оше был избит родственник бывшего мэра южной столицы Айтмамата Кыдырбаева Улана Райымбекова. Его повалили на землю и стали пинать. Неизвестные забрали его барсетку, травматический пистолет и скрылись в неизвестном направлении. Позже милиция задержала троих подозреваемых, среди которых член ОПГ по кличке Казак.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/157474/
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