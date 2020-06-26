CPJ призывает Жээнбекова отклонить законопроект о манипулировании информацией

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков должен отклонить недавно предложенный законопроект, который ознаменует серьезный шаг к ограничению свободы прессы в стране. Об этом заявил Комитет по защите журналистов (CPJ).

Парламент страны рассмотрел во втором и третьем чтениях предложенный законопроект «О манипулировании информацией» и принял его 79 голосами против 10. Он вступит в силу после подписания президентом Сооронбаем Жээнбековым.

В нынешней форме законопроект уполномочивает власти без распоряжения суда закрывать или блокировать веб-сайты, содержащие информацию, которая считается «неточной» или «ложной», а также закрывать учетные записи в социальных сетях, которые считаются ложными. Согласно законопроекту, от владельцев веб-сайтов и учетных записей в социальных сетях требуется регистрация их реального имени.

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Законопроект требует от интернет-провайдеров хранить пользовательские данные, включая фотографии, аудио и видео, до шести месяцев и обмениваться этими данными с государственными органами по их запросу. Пока не ясно, как это осуществлять.

«Неопределенный характер предлагаемого Кыргызстаном закона о манипулировании информацией, несомненно, создает атмосферу неопределенности для журналистов и способствует самоцензуре, — отметила Гульноза Саид, координатор программы CPJ по Европе и Центральной Азии. — Президент Сооронбай Жээнбеков должен отклонить закон, если не намерен участвовать в репрессиях, которые мы уже наблюдаем среди соседей Кыргызстана в Центральной Азии».

Как отмечает организация, в тексте законопроекта не содержатся определения понятий «манипулирование» или «ложная» информация, не указывается субъект, который будет принимать данное решение, и механизм закрытия или блокировки веб-сайтов и учетных записей.