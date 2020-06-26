Число зараженных коронавирусом в мире превысило 9,5 миллиона человек

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 179 тысяч 691. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 9 миллионов 586 тысяч 769 человек. Больше всего зараженных в США (2 миллиона 422 тысячи 91), Бразилии (1 миллион 228 тысяч 114), России (613 тысяч 148), Индии (473 тысячи 105), Великобритании (309 тысяч 455), Перу (268 тысяч 602) и Чили (259 тысяч 64).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 4,8 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 92 тысячи 589 человек.

Количество смертей от коронавируса достигло 488 тысяч 824. По сравнению с данными на утро среды показатель вырос на 6 тысяч 662 человека. В том числе в США скончались 124 тысячи 410 человек, Бразилии — 54 тысячи 971, Великобритании — 43 тысячи 314, Италии — 34 тысячи 678, Франции — 29 тысяч 755.

В Кыргызстане зарегистрировали 4 тысячи 204 случая заражения коронавирусом, Казахстане — 19 тысяч 285, Узбекистане — 7 тысяч 177, Таджикистане — 5 тысяч 691.