Число зараженных коронавирусом в мире превысило 9,5 миллиона человек

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 179 тысяч 691. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.
Всего в мире коронавирусом заразились 9 миллионов 586 тысяч 769 человек. Больше всего зараженных в США (2 миллиона 422 тысячи 91), Бразилии (1 миллион 228 тысяч 114), России (613 тысяч 148), Индии (473 тысячи 105), Великобритании (309 тысяч 455), Перу (268 тысяч 602) и Чили (259 тысяч 64).
Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.
Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 4,8 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 92 тысячи 589 человек.
В Кыргызстане зарегистрировали 4 тысячи 204 случая заражения коронавирусом, Казахстане — 19 тысяч 285, Узбекистане — 7 тысяч 177, Таджикистане — 5 тысяч 691.