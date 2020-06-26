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Общество

Правительство Кыргызстана не отвечает стандартам борьбы с торговлей людьми

Правительство Кыргызской Республики не в полной мере отвечает минимальным стандартам по искоренению торговли людьми, однако прилагает значительные усилия в этом направлении. Об этом говорится в ежегодном докладе Госдепартамента США о торговле людьми.

«Эти усилия включают в себя принятие Национального механизма перенаправления жертв торговли людьми (НМП), который, среди прочего, установил официальную политику идентификации жертв и предоставления социальных услуг. Правительство увеличило количество расследований и создало межведомственную фокус-группу для ускорения внедрения НМП и повышения качества расследований в правоохранительных органах», — отмечается в докладе.

Кыргызстан отнесен ко второй категории государств, правительства которых не полностью соблюдают минимальные стандарты борьбы с торговлей людьми, но прилагают значительные усилия, чтобы соответствовать им.

В докладе утверждается, что правительство республики не продемонстрировало общее увеличение усилий по сравнению с предыдущим отчетным периодом. Власти страны не преследовали в судебном порядке и не выносили обвинительных приговоров в отношении торговцев людьми.

Как отмечается, взрослые мужчины — трудовые мигранты, работающие за границей, подвергаются наибольшему риску оказаться жертвами торговли людьми. Мужчины, женщины и дети из Кыргызстана подвергаются принудительному труду в России, Казахстане и в меньшей степени в Турции и других европейских странах, равно как и в Кыргызской Республике, в частности, в сельском хозяйстве, строительстве и текстильной промышленности, в качестве домашней прислуги и в работе по уходу за детьми.

Запрет России на повторный въезд изменил характер трудовой миграции: тысячи мигрантов подверглись ему и не могут легально вернуться в РФ на работу.

Семьи из Кыргызстана, попавшие в «черный список» для повторного въезда в Россию, все чаще отправляют своих детей на работу в РФ, где они уязвимы перед торговлей людьми.

«Женщины и девочки подвергаются торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации за рубежом — в Индии, Казахстане, России, Южной Корее, Турции, ОАЭ и внутри страны», — отмечается в документе.

Сохраняется озабоченность в связи с неправомерными действиями и коррупцией среди сотрудников милиции. Есть утверждения о том, что они угрожают и вымогают деньги у жертв сексуальной эксплуатации, включая детей, и о том, что они берут взятки у предполагаемых торговцев людьми за закрытие дел. Уличные дети, вовлеченные в попрошайничество, и дети, занятые домашней работой (зачастую в домах членов больших семей) являются уязвимыми к торговле людьми.

Международные организации и НПО сообщили, что некоторые граждане Кыргызстана, которые присоединились к экстремистским боевикам в Сирии, вынуждены оставаться там против своей воли.

Вербовщики могут обманом завлекать других, в том числе несовершеннолетних, обещая рабочие места в Турции, но прежде экстремистские группы принуждают их воевать, работать или подвергают сексуальной эксплуатации в Сирии.

Кыргызстану рекомендовали:

  • решительно и тщательно расследовать и преследовать в судебном порядке подозреваемых в совершении преступлений, связанных с торговлей людьми, в том числе должностных лиц, предположительно причастных к торговле людьми или жестокому обращению и эксплуатации в отношении жертв торговли людьми;
  • выносить обвинительные приговоры и определять наказание виновным;
  • активизировать усилия по профилактическому выявлению жертв торговли людьми, особенно среди уязвимых групп;
  • обеспечить, чтобы выявленные жертвы торговли людьми освобождались от наказания за противоправные деяния, совершенные ими под принуждением со стороны торговцев людьми.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/157450/
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